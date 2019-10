Un muncitor a fost decapitat într-un grav accident de muncă

Doi bărbaţi care lucrau pe un şantier şi au fost prinşi sub un mal de pământ care s-a surpat. Accidentul de muncă s-a produs azi în Braşov. Unul dintre bărbaţi a decedat înainte de a fi scos de către echipele de salvatori, potrivit digi24.

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, unul dintre cei doi bărbaţi a fost prins parţial sub malul de pământ, iar celălalt – în întregime.

Persoana acoperită complet a fost găsită decedată, la sosirea echipajului de descarcerare. Bărbatul a fost scos decapitat de sub pământ. Nu este clar dacă mutilarea a fost făcută de excavatorul care degaja pământul și nici dacă utilajul ar fi acționat sub comanda ISU. Cealaltă persoană era conştientă la momentul în care a fost scoasă de sub malul de pământ.

Pompierii au fost nevoiţi să stabilizeze malul de pământ înainte de a scoate cele două persoane, intervenţia fiind dificilă.

Se fac cercetări pentru a se stabili împrejurările şi cauzele producerii incidentului.

Fiind vorba de un accident de muncă, au fost sesizat atât Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, cât şi Inspectoratul Teritorial de Muncă.