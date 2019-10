Poliţia britanică a arestat 2 persoane sub suspiciunea de complicitate la trafic de persoane şi omucidere, în cadrul anchetei privind moartea a 39 de oameni, găsiţi fără viaţă miercuri într-un camion în apropiere de Londra. Thomas Maher și soția Joanna, ambii de 38 de ani, au fost reținuți astăzi, în Warrington, Cheshire.

Joanna Maher a fost proprietara camionului Scania, care a fost înregistrat în portul bulgar Varna în 2018, potrivit The Sun.

Cuplul a spus însă că au vândut camionul acum un an unei companii din Irlanda, după ce l-au deținut timp de aproximativ 13 luni.



Cei doi susţin că sunt nevinovaţi

Când a fost ridicat, în faţa casei, Thomas Maher a declarat că este absolut dezgustător ce s-a întâmplat. „Am deținut camionul și l-am vândut pe 3 octombrie anul trecut unei companii din Irlanda. Am luat legătura cu poliția și le-am adus la cunoştinţă că sunt proprietarul anterior. A vedea la televizor toată povestea a fost groznic. Nu facem parte din asta. Mai avem camioane, iar imigranții au fost întotdeauna o problemă în Dover și Calais.”

Şoferul camionului în care au fost găsiţi cei 39, tânărul de 25 de ani din Irlanda de Nord, arestat de miercuri, a rămas deocamdată în custodia poliţiei. Detectivii urmează să decidă mai târziu dacă să fie pus sub acuzare, eliberat sau menţinut în arest pentru interogatoriu.

Ambasada Chinei la Londra a indicat că a trimis o echipă la Essex, unde a fost descoperit camionul. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe Hua Chunying a menţionat că poliţia britanică nu a finalizat deocamdată verificarea identităţii victimelor.