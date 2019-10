Oficialii ISU dau explicaţii după apariţia filmării de la Colectiv

Oficialii ISU au dat astăzi explicații în legătură cu filmarea de la Colectiv, care a fost făcută publică de Libertatea.ro.

În filmarea de 20 de minute și 40 de secunde se poate observa clar haosul și dezorganizarea de la intervenția care a avut loc la incendiul din clubul Colectiv.



Colonel Cristian Radu, prim adjunct al șefului IGSU, a precizat că filmările nu se furnizează din oficiu, ci doar la cererea autorităților, iar acestea nu au fost solicitate în mod punctul de aceea nu au fost cunoscute până acum.

În declarația sa, Cristian Radu a mai menționat că toate datele de interes operativ au fost trimise către instituțiile care au solicitat acest lucru.

„Imaginile care au fost difuzate pe posturile de televiziune sunt înregistrate de colegii noștri, asta este evident și nu sunt un film continuu de la momentul în care intervenția a debutat până la finalul ei. Intervenția întreagă a durat 5 ore.”, a precizat șeful IGSU.

„Eu sunt șeful acestei structuri titular acum și vă afirm că nu am comunicat nimăui acest lucru, nu am ordonat nimănui, imaginile există și vor fi puse la dispoziția oricărei structuri abilitate. Nu sunt în niciun fel viciate. Eu am solicitat aceste imagini după momentul producerii evenimentului în privința analizei pe care am efectuat-o cu colegii mei având în vedere că eu nu am fost prezent de la debutul intervenției.”, a mai spus colonelul Radu.

Șefii IGSU susțin că nu au ordonat ca aceste imagini să fie ascunse.

Cristian Radu a mai adăugat că amploarea intervenției din Colectiv a fost una fără precedent și procedural nu a identificat aspecte care să încalce procedurile de intervenție.