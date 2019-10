Minoră de 12 ani, supusă la perversiuni sexuale

Mama unei fete de 12 ani, din comuna doljeană Apele Vii, susţine că poliţiştii din comună nu fac nimic pentru a elucida condiţiile în care minora a fost batjocorită de trei tineri. Este vorba de doi minori de 16 şi 17 ani şi de un tânăr de 24 de ani.

Cei trei ar fi supus-o la perversiuni sexuale pe minora de 12 ani, în urmă cu câteva luni(perioada mai – iunie).

„Eu am fost plecată la muncă, ca şi soţul meu. Cei trei copii ai mei au rămas în grija soacrei mele. După ce m-am întors, am aflat că fata cea mare, cea de 12 ani, a fost batjocorită de trei băieţi. Acum trei luni am depus plângere la poliţie şi nu s-a întâmplat nimic. Am înţeles că doi dintre ei au recunoscut, dar dosarul este tot la poliţie. Am fost la psiholog, la medicina legală, am făcut tot ce am putut. Este o bătaie de joc ce se întâmplă. Nu ştiu ce se aşteaptă, ce se vrea. Eu doar caut să găsesc dreptate pentru copilul meu”, a declarat pentru GdS mama fetei de 12 ani.

Poliţiştii spun că fac cercetări

Întrebaţi despre această situaţie, reprezentanţii IPJ Dolj au explicat că acest dosar este în lucru şi se fac cercetări pentru comiterea a două infracţiuni. „Se fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de viol şi act sexual cu un minor. La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale ce se impun”, au precizat oamenii legii.

Surse judiciare au confirmat parţial cele susţinute de mama fetei de 12 ani. Cei doi minori ar fi recunoscut că au întreţinut raporturi sexuale cu minora de 12 ani, însă cu consimţămânul ei. Tânărul de 24 de ani nu a recunoscut comiterea faptelor.

Anchetatorii mai susţin că, până în prezent, nu a fost identificat nici un martor care să susţină cele sesizate.

Ce spune legea

Potrivit Codului Penal, violul reprezintă raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere ori punerea în imposibilitatea de a se apăra. Violul se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Când victima este un minor, pedeapsa este cuprinsă între 5 şi 12 ani.

Prin actul sexual cu un minor se înţelege raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu un minor cu vârsta între 13 şi 15. Pedepasa pentru acestă infracţiune este închisoarea de la unu la 5 ani.

Dacă fapta este săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.