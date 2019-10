Controversele de la BEC continuă

Controversele de la BEC în cazul depunerii semnăturilor pentru candidaţii la preşedinţie continuă. Într-o intervenţie televizată, Bobby Păunescu şi-a exprimat nedumerirea în legătură cu modul netransparent în care s-au verificat semnăturile.

Bobby Păunescu a explicat că semnăturile au fost verificat în mod netransparent.

”Metoda prin care s-a făcut verificarea, numărarea, absolut orice legat de aceste semnături, s-a făcut într-un mod netransparent. Noi am fost ținuți jos, la parter, iar toți ceilalți erau la etaj, unii erau invitați în camere – cum prevede legea – alături de echipele respective, să vadă câte semnături sunt. Noi am cerut treaba asta de mai multe ori, ni s-a spus că este ilegal. Ulterior, interesându-ne, am aflat că este legal. Sper ca toată povestea asta să se reglementeze. Ne-am intersat și este vorba despre personalul auxiliar BEC, cei care culeg aceste informații și le dau judecătorilor pentru ca ei să ia decizia”, a precizat Bobby Păunescu într-o conferință de presă ținută ieri în fața sediului BEC

Regizorul Bobby Păunescu susține că 65.444 de semnături de pe listele sale de susținători au dispărut fie din neglijanță, fie urmare a abuzului funcționarilor AEP. Păunescu spune că a depus semnăturile a 243.000 de susținători, iar BEC susține că au fost doar 177.556.

