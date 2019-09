Rămăşiţele unui soldat, găsite întâmplător în apropiere de Valea Uzului

Fixasem cu un prieten de-al meu şi cu un cumătru să mergem cu detectoarele şi am zis să mergem şi noi în zona Valea Uzului. Am ales să mergem pe versantul de pe partea stângă, am ales un drum şi undeva la 700-800 de metri de la maşină, un kilometru chiar am zărit o cască, după o piatră. Am luat casca, ne-am uitat după model, am zis că e românească, că e normal să fie acolo pentru că e linia frontului acolo şi am scos detectoarele. Ne-am apucat de detecţie, după care am scos paharul de băut apă, o teacă de baionetă, baioneta, au început să apară ceva oseminte. S-a găsit muniţie, s-a găsit arma şi în acelaşi săpături s-au scos şi oseminte la iveală. După modelul de cască şi muniţie am zis că e vorba de un soldat român, a declarat Vasile Boboc, cel care a descoperit osemintele.