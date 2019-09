„Nu am văzut ferestre, indicator luminos cu ieşire de urgenţă, extinctoare poziţionate sau altă uşă de acces. Am stat în club spre ieşire. Se fuma şi era vizibil. Am văzut cum o scânteie de la artificii a produs o flacără pe un stâlp îmbrăcat în ceva negru. Flacăra era mică, a avansat repede până într-un minut şi a ajuns la tavan. Nu-mi amintesc să fi încercat cineva să stingă flacăra. Am auzit doar că se auzea strigând după un extinctor. După ce focul a ajuns la tavan m-am întors spre ieşire şi am intrat în container unde era îmbulzeală din cauza mulţimii care dorea să iasă. Mi-a fost frică nu de flacără, ci că o sa fiu călcată în picioare. Era mult fum şi la un moment dat pentru că ameţisem m-am sprijinit de peretele din dreapta uşii, blocat cu oameni. La un moment dat m-am simţit mai bine, se deschisese partea blocată a uşii. Am încercat să ies, dar m-a lovit un val de căldură cred că de la o flacără din spate şi am simţit cum ard. M-am căţărat pe grămada de oameni ce se formase la ieşirea din container ce păreau să nu se mai mişte şi am strigat după ajutor, iar cineva de afara m-a tras în exterior”, spune Andreea.