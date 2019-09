Mehedinți: Profesor, găsit mort în sala de sport a liceului unde preda

Un profesor de educaţie fizică de la Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan Odobleja din Drobeta Turnu Severin a fost găsit spânzurat, aseară, în sala de sport a liceului.

Chiar soția a fost cea care a făcut descoperirea macabră, după ce și-a dat seama că ceva este în neregulă pentru că nu răspunde la telefon. Atunci, a decis să meargă la liceu să afle ce se întâmplă. L-a descoperit fără suflare, chiar în sala de sport. Medicii sosiți la fața locului nu au făcut altceva decât să constate decesul, iar procuroii au deschis un dosar pentru moarte suspectă.

Colegii de catedră ai profesorului, în vârstă de 50 de ani, îl descriu drept un om introvertit, însă nu și-au imaginat niciodată că ar putea să recurgă la un gest extrem.

„Despre profesorul Dan Tudor, nu pot să spun decât cuvinte frumoase. Într-adevăr era un coleg introvertit, dar extrem de devotat profesiei, un om care a relaţionat corect cu colegii, un om care a adus rezultate unităţii de învăţământ, la competiţiile la care a participat cu elevii şcolii. Nu am identificat, la începutul acestui an şcolar, suspiciuni cum că ar urma să se întâmple o astfel de tragedie. Nici faţă de profesorii de educaţie fizică nu şi-a exprimat vreo nemulţumire. Ştiu că era apt din punct de vedere medical. La începutul acestui an şcolar, a făcut analizele medicale şi conform fişei, era apt.”, a declarat Laura Buta, directorul Colegiului Naţional Pedagogic Ştefan Odobleja.