Imagini cu puternic impact emoţional la reconstituirea dispariţiei Luizei

Imagini cu puternic impact emoţional au fost văzute în această dimineaţă la reconstituirea dispariţiei Luizei. Familia Melencu a fost prezentă la locul în care Luiza a urcat în mașina lui Gheorghe Dincă. Ar fi vrut să se întoarcă acasă, în comuna doljeană Dioști. Din păcate, din 14 aprile tânără nu a mai fost văzută de nimeni. Oamenii nu cred că Luiza a murit. Cu ultimele puteri, se agață de speranța că ar fi în viața. Mama, bunica, bunicul şi mătuşa Luizei au transmis mesaje emoționante în ziua în care anchetatorii reconstituie răpirea și uciderea fetei.

Bunicul Luzei

Bunicul Luizei este revoltat şi consideră că au fost umiliţi. „Ce asteptăm? Ce am aşteptat şi ieri. Cum să nu te revolte când vezi atâta nedreptate, auzi numai umilinţă, desconsiderare, cum e posibil? Suntem terminaţi, nu mai avem lacrimi. Sufletul şi inima noastră ne spun că Luiza nu e moartă. O aşteptăm să vină pe poartă, am crescut-o frumos, de la 6 luni, fată cuminte, deşteaptă, ascultătoare. Spre Caracal, noi am pus-o la ocazie, ne-a sunat, era bine, la întoarcere, era duminică, nu era niciun microbuz, l-a văzut probabil pe Dincă, om în vârstă, ca tataică-su şi a avut încredere”.

Mama Luizei

Mama Luizei spune că nimeni nu a comunicat cu ei timp de trei luni şi că abia după ce a fost răpită Alexandra au fost băgaţi în seamă: „În privinţa fetei mele nu e niciun indiciu, aştept să vad ce zice, ce declară. Nu ştiu ce traseu pot reface (anchetatorii – n.r.), nu ştiu ce s-a întâmplat cu ea, prea multe dovezi nu sunt. De la anchetă nu mai am aşteptări, sunt convinsă că Luiza e în viaţă. Timp de trei luni, până când s-a întâmplat cu Alexandra, nimeni nu a vorbit. Atunci am aflat adevărul, că fiica mea a fost traficată. Că e morată nu e niciun indiciu. Ne e foarte greu, să nu comunice nimeni cu noi, să nu ne spună nimic, mi-e greu să cred că trăim în România”.