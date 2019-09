Doi fraţi au nimerit din greşeală la Poliţie, încercând să înşele un bătrân

„Romică (poliţistul confundat cu un bătrân – n.r.) a fost creierul. El a fost în linia întâi. I-a ţinut de vorbă, s-a transpus în personajul omului în vârstă, credul, afectat de vestea primită despre fiul lui. Am făcut totul ca la carte. Aşa o situaţie nu am mai întâlnit şi am avut vreo 2000 de dosare în cariera mea, numai anchete am făcut. Am fost uluiţi la început, ne-a luat câteva secunde să ne revenim”, a mai declarat Lucian David, fostul şef Poliţiei Oţelu Roşu.