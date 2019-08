“NU IAU HANDICAPAȚI” Cum a fost umilită o fetiţă de către un taximetrist

Un tată a fost lăsat în stradă de un taximetrist din Bucureşti. Strigătul de disperare al tatălui a surprins și revoltat internauții care i-au citit postarea de pe pagina de socializare.

Claudiu este tată și, din nefericire, fetița lui în vârstă de doar 7 ani suferă din cauza unei paralizii cerebrale. Întorcându-se de la spital, acolo unde medicii îi făcuseră fetiței analize, Claudiu a solicitat, prin aplicația de pe telefonul mobil, un taxi. Numai că șoferul a avut o atitudine de-a dreptul șocantă. A refuzat să îi preia pe Claudiu și fetiță, motivând că… nu transportă copii cu handicap. Mai mult, i-a spus bărbatului că ar trebuit să apeleze la salvare pentru a-și duce copilul acasă. Bineînțeles, internauții au fost revoltați de atitudinea respectivului taximetrist. Însă, Claudiu a ținut să precizeze și că a luat legătura cu administratorii companiei de taxi, aceștia asigurându-l că șoferul va fi sancționat, potrivit Cancan.ro.

”Astăzi, la ora 10, acest taximetrist chemat prin aplicație m-a refuzat pe motivul că nu transportă copii cu handicap și să apelez la salvare. Menționez că fetița mea în vârstă de 7 anișori are paralizie cerebrală și tocmai fusesem să-i fac analizele la clinică Titan. Este strigător la cer ca un astfel de om să te lase cu copilul în brațe în mijlocul străzii. Am sunat la companie și au zis că o să-l sancționeze. Am făcut reclamație și la OPC, dar va rog să mă credeți că cea mai bună sancțiune vine tot de la noi clienții dacă nu-i mai solicităm și să apelăm la alternativele care sunt pe piață. Păcat că m-am născut în țara asta…”, a fost mesajul postat în mediul online de Claudiu.

Valentina Grădinaru