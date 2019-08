„Pe 4 iulie am sunat la 112 pentru că băiatul care a stat cu Izabela a venit în curte violent, a spart o uşă, i-a dat verişorului meu cu părul în cap. Ştiam că o să aibă probleme şi am stat cu ea ca să o protejăm. Am sunat prima dată şi am aşteptat un timp, am sunat a doua oară, şi când au venit erau foarte supăraţi, că de ce am sunat de două ori şi că dacă mai sunăm vom primi amendă. Echipajul a ajuns cam la o oră după ce am sunat. Dacă agresorul era mai periculos, poliţia putea să ajungă prea târziu, să o găsească moartă“, povesteşte Simona Biră.