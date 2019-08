Astazi 04.08.2019 – Str George Cosbuc din GalatiEram in trecere In seara asta pe Bulevardul George Coșbuc ,galati când zărim o fata plină de sânge de la bust in jos …ne oprim sa o întreb ce a pățit dar nu primim prea multe răspunsuri !!!! Am bănuit ca iau venit menstruațiile,întrebând-o ea confirma lucrul asta dar puțin convingătoare !!! La un moment dat zărim o masina de poliție,o oprim și ii arătam fata plină de sânge!!!!!‼️‼️‼️Distribuiti!Sursa Text si video Ramona Ramona