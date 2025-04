Soţul vine acasă și-și găsește soţia blondă tristă:

– Mă simt îngrozitor, spunea ea. Am vrut să-ţi calc noul costum și am făcut o gaură uriașă în pantaloni.

– Nu-i nimic, draga mea.

Costumul are două perechi de pantaloni.

– Știu, pentru că ăsta a fost norocul meu: am folosit acești pantaloni ca să-i cârpesc pe cei arși.

Ce bine arătaţi azi, mamă-soacră! Aţi putea poza unui pictor chinez.

Ce amabil eşti, Ionele dragă! Dar de ce unui pictor chinez?

Pentru că, de obicei, ei pictează balauri…