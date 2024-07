Bancul Zilei

Sotia ajunge acasa de la cumparaturi si isi gaseste sotul in pat cu o tanara frumoasa. Fiind furioasa, sotul o opreste si ii explica:

– In drum spre casa, am zarit-o pe aceasta tanara in haine zdrentuite pe autostrada, facand autostopul. Fiind flamanda, mi s-a facut mila si am adus-o acasa, i-am fript carnea de mult uitata de tine in frigider. Fiind desculta, i-am dat sandalele tale bune, care zici ca nu mai sunt la moda. Fiindu-i frig, i-am dat puloverul ce ti l-am facut cadou de ziua ta, dar care n-ai vrut sa-l porti pentru ca nu ti se potrivea culoarea. Avand pantalonii rupti, i-am dat unul din zecile de jeansi ce tot iti raman mici, dar sunt aproape noi. Cand a dat sa plece, fata m-a intrebat:

– Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste?