Bancul Zilei

În biroul directorului unei bănci, care tocmai a fost jefuită, intră un sergent de poliție, care i se adresează superiorului său:

Şefu, a reuşit să scape! Înfuriat, inspectorul strigă la el:

Dobitocule, doar ţi-am spus să pui câte un poliţist la fiecare ieşire. Cum a putut scăpa?

A ieşit pe una din intrări, domnule!

Deţinut, de ce nu vine nimeni să te viziteze? Ce, tu n-ai rude?

Cum să nu, am, dar sunt deja aici, toţi…

Fratele meu stă ore în şir în faţa oglinzii cu ochii închişi!

Păi de ce?

Vrea să se vadă în oglindă, cum arată atunci când doarme!

Un tânăr spune unui prieten:– Imaginează-ți că anul trecut am făcut cunoștință cu o fată minunată.

M-am decis să-i fac curte. Am cumpărat 365 de cărți poștale ornate cu flori și timp de un an, in fiecare zi, i-am trimis o carte poștală, in care i-am vorbit despre dragostea mea.

– Buna idee. Si?– S-a măritat cu poștașul.