Bancul zilei

Un predicator, ca să-şi motiveze enoriaşii:

Câţi vor să meargă în cer?

Eu! eu! eu!… răspund toţi, numai o doamnă tace.

Câţi vor să meargă în cer?

Eu! eu! eu!… dar doamna tace din nou.

Soră, dumneavoastră nu vreţi să mergeţi în cer?

Ba da, dar cu altă cursă fiindcă asta mi se pare foarte ocupată.

Maria se hotărăşte să-i spună lui Ion că vrea să divorţeze. Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ţi spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câştigat la loto o grămadă de bani.

Maria: Am ars cârnaţii…