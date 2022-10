Bancul zilei

Domnule doctor faceti va rog ceva cu nevasta mea, se plange Ion unui psihiatru. Nu mai stiu ce sa fac cu cele 20 de pisici ale ei. Mirosul din casa a devenit insuportabil.

De ce nu deschideti geamurile?

Pai, ar zbura cei 100 de porumbei ai mei.

Ion și Gheorghe, doi ardeleni, discutau aprins:

– Mă, am tot auzit la televizor, la radio, am cetit in ziar despre bursă da’ n-am inţeles ce-i aceea. Tu știi?

– Cum să-ţi explic, zice Gheorghe, să zicem că îţi cumperi ouă, că astea fac pui, puii se fac găini, astea fac multe ouă din care tu scoţi mulţi pui, care se fac găini și ţi-i plină curtea… Și într-o zi vine o apă mare și neagră și ţi le ia pe toate. Și atunci tu șezi și cugeţi și-ţi spui: „raţe, nu găini trebuia să-mi cumpăr”. No, așe-i bursa!