Bancul zilei

După trei ani de stat la pușcărie, Gheorghe revine acasă.

Ajuns acasă, acesta găsește în bătătură un prunc în plus.

– Tu, Mărie, dar ăsta de unde o apărut?

– Vai, Gheorghiță. Îsta e rodul sărăciei de când ai căzut la bulău. De necaz am vrut să mă omor și m-am pus pe șinele trenului.

– Na, și?

– No bine mă! Io nu îs de vină că impegatul o ajuns mai repede decât trenul!

Maria, mioapă, dar prea vanitoasă ca să poarte ochelari, și în plus foarte hotărâta să se mărite.

În cele din urma și-a găsit un soț și a plecat în luna de miere.

Când Maria s-a întors, mama sa a țipat îngrozită când a văzut-o, s-a repezit spre telefon și a sunat un oftalmolog:

– Doctore, spuse ea gâfâind, trebuie sa vii aici neaparat… este o urgență! Fiica mea, care totdeauna a avut probleme cu ochii dar a refuzat să poarte ochelari tocmai s-a întors din luna de miere…

– Doamna, o întrerupse doctorul, stăpâniți-va vă rog…spuneți-i fiicei dumneavoastră să mă caute la cabinet. Oricât de rău ar vedea asta nu poate fi considerată cu adevărat o urgență…

– O, nu, spuse mama…nu înțelegeți! Tipul cu care s-a intors fiica mea din luna de miere nu e același cu care a plecat!!!