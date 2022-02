Bancul zilei

Pe un șantier din România, echipa are un nou maistru.

– Băieți, nu știu cum a fost cu fostul maistru, dar cu mine programul vostru de lucru va fi următorul: Luni ne revenim după week-end, marți planificăm munca, miercuri muncim, joi ne odihnim, iar vineri ne pregătim de week-end. Întrebări, care aveți?

– Dar miercuri, toată ziua muncim?

Un tip isi revine dintr-o coma profunda de 7 luni.

In tot acest timp, sotia lui a stat zilnic langa patul lui.

La cateva zile dupa ce si-a revenit, isi cheama sotia:

– Draga mea, ai fost alaturi de mine in toate nenorocirile prin care am trecut: cand am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; cand afacerea mea a dat faliment, ai fost langa mine; cand am fost impuscat, ai stat alaturi de mine; cand ne-am pierdut casa, ai fost tot langa mine; cand sanatatea mea s-a subrezit, m-ai sprijinit permanent. Stii ceva?

– Ce sa stiu, dragul meu? intreaba ea zambitoare.

– Cred ca imi porti ghinion!