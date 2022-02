Bancul zilei

Un tip mergea linistit cu masina pe o strada din oras la cateva ore dupa apusul soarelui cand vede o femeie alergand pe strada si la vreo 10-15 metri in fata ei un barbat care se straduia sa tina pasul.

Opreste masina in dreptul femeii si zice:

Aveti nevoie de ajutor?

Nu, multumesc, spune femeia continuand sa alerge, nu e ceea ce pare. Eu si sotul meu avem o intelegere: cine ajunge ultimul acasa face curat!

Un tip roagă un prieten să-i facă un serviciu.

– Amice, fă-mi un serviciu, nu e dificil şi, în plus, primeşti o sută de lei pentru asta. Eu nu am timp. Vreau să te duci la Otopeni şi s-o întâmpini pe soacră-mea. Vine din vacanţă, din insulele greceşti.

– Mă rog, o fac pentru tine. Şi, dacă nu vine?!

– Îţi dau trei sute de lei…