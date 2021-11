Bancul zilei

Trei deţinuţi, doi albi şi un negru, discută într-o închisoare din America despre motivele pentru care au fost condamnaţi.

Primul alb spune: Eu am ajuns aici pentru că i-am tras o palmă guvernatorului. Judecătorul mi-a dat un an şi mi-a spus că am avut noroc. Dacă îi dădeam două palme, luam doi ani.

Al doilea alb spune: Eu am primit cinci ani pentru că le-am omorât pe nevastă-mea şi pe soacră-mea. Judecătorul mi-a spus că am avut noroc, pentru că a fost crimă pasională, altfel îmi dădea şase ani.

Negrul zice: Eu am primit zece ani.

– Dar ce-ai făcut aşa de grav?

– Am mers cu bicicleta fără far sau alt sistem de semnalizare. Judecătorul mi-a spus că am avut mare noroc că fapta s-a întâmplat ziua, altfel îmi dădea 20 de ani.