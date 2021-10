Bancul zilei

M-am dus la o bancă să scot niște bani. Scria mare ”Masca obligatorie”. Mi-am pus și eu masca asta că alta nu aveam. Știam că mai am 300 de lei în cont… așa că i-am zis doamnei de la ghișeu să-mi dea toți banii.

Am plecat cu 200.000 de euro și 30.000 de lei. Nu știu de unde aveam eu atâția bani, dar e ok. Nu pun întrebări stupide.

Doctorul: Pacientul a decedat din cauza COVID-19.

Rudele: Dar nu din cauza noului virus a murit, el a făcut infarct!

Doctorul: Serios? Păi și de ce a facut infarct?

Rudele: Era foarte supărat… foarte stresat.

Doctorul: Aha! Păi și de ce era supărat?

Rudele: Păi avea un restaurant și a fost închis luni de zile!!

Doctorul: Înțeleg. Păi și de ce a fost închis restaurantul?

Rudele: Din cauză noului virus!!

Doctorul: Păi și eu ce dracu am zis?! Cauza decesului: COVID-19!