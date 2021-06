Bancul zilei

Conferinţă internaţională asupra secretului de serviciu.

Americanul: – Eu şi soţia mea lucrăm în aceeaşi firmă de 20 de ani. Eu am biroul meu, ea are biroul ei. Nu ştiu ce face şi nici nu mă interesează. Ea nu ştie ce fac eu şi nici nu o interesează.

Rusul: – Eu şi soţia mea lucrăm în acelaşi birou de 20 de ani. Ea are fişetul ei, eu am fişetul meu. Nu ştiu ce face şi nici nu mă interesează. Ea nu ştie ce fac eu şi nici nu o interesează.

Românul: Eu lucrez de 20 de ani în acelaşi birou. Nu ştiu ce fac şi nici nu mă interesează.