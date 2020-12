Bancul zilei

Un pilot, un marinar şi Badea Gheorghe stăteau de vorbă.

Pilotul spune:

– Eu, cînd aterizez, îmi sun nevasta şi o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme!

Marinarul la fel:

– Cînd a acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri!

Badea Gheorghe tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările:

– Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai probleme?

La care el zice:

– Nu, eu sun la uşă şi mă duc la geam! N-a scăpat nici unul pînă acum!

La un concurs international al producatorilor de materiale din cauciuc au ramas in finala un american si-un oltean.

Americanul, ca sa se departajeze spune astfel:

– Noi producem din cauciuc bretele de pantaloni, atat de puternice incat atunci cand un om a cazut de la etajul 90, s-a agatat cu bretelele de o antena de televizor de la etajul 3, s-a balansat de cateva ori si a putut fi salvat.

Olteanul:

– Onorat juriu, asta e nimica toata: Un cetatean de la noi, incaltat cu niste adidasi produsi de noi a cazut de la etajul 4. Cetateanul s-a facut praf, dar adidasii n-au avut nimic.