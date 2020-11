Bancul zilei

Sotul isi insoteste sotia la cumparaturi intr-un supermarket. Si-n timp ce impinge fara chef caruciorul, ajunge la raionul de bere.

Ochii i se lumineaza. Oferta la Heineken! Entuziasmat apuca lada s-o bage-n carucior.

– Heeei!! Ce faci? Intreaba nervoasa sotia.

– Pai draga mea, e oferta: cu 20 lei imi iau o lada de bere!

– Suntem in criza dragule, nu ne putem permite! Las-o acolo.

Cu amaraciune-n suflet, barbatul renunta la berea lui preferata si-si continua fara chef plimbarea prin magazin. La un moment dat ajung la raionul Cosmetice. Femeia apuca o crema de fata din raft si da s-o bage in carucior.

– Heeei! ce faci? sare furios sotul!

– Pai dragul meu, asta e crema mea preferata, ma face sa arat frumoasa si costa doar 40 lei.

– La Naiba!! Si Heinekenul te face sa pari frumoasa si e la jumate de pret!