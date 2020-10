Bancul zilei

Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 min. urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de parcare.

Ridica ochii spre cer si spune:

– Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga si donez 2-3 mii de $.

Trec 2-3 min, nimic. Ridica din nou ochii spre cer:

– Doamne , te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la sinagoga si donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc de parcare.

Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de parcare, omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer si spune:

– Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat.