Bancul zilei

Astăzi m-am dus să sar cu paraşuta.

Mare greşeală…

În caz că nu ştiţi, la primul salt nu te lasă singur, te leagă cu un ham de un tip şi trebuie să sari cu el… În fine, tipul îşi leagă hamul de mine, tragem aer în piept şi sărim.

După vreo două minute mă întreabă: „Şi, de cât timp eşti instructor?“.

Maria se hotărăşte să-i spună lui Ion că vrea să divorţeze. Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ţi spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câştigat la loto o grămadă de bani.

Maria: Am ars cârnaţii…