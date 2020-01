Bancul zilei

-Sper că darul, pe care mă pregătesc să ţi-l fac, va sta bine pe degeţelul tău.

-Mulţumesc, dragule! Numai să nu fie prea scump.

Nici o grijă! Unde ai văzut tu degetar scump.

Petrișor vine de la școală și anunță:

-Tată am luat nota 4 la matematică!

Ești pedepsit o săptămână! se înfurie tatăl.

A doua zi:

-Am luat nota 4 la română!

-Ești pedepsit încă o săptămână, spuse tatăl.

A treia zi:

-Am luat nota 10 la muzică!