Bancul zilei

Soțul cu soția privesc un meci de box.

Soțul:

Sunt dezamăgit. Totul se termină în 3 minute…

Soția:

Soția: Acum mă înțelegi și tu pe mine?

Azi, când am ajuns acasă, nu mi-a venit să cred ce am auzit de la nevastă-mea, şi anume că fiul meu de 8 ani nu e de fapt al meu! Am fost distrus! Mi-a spus să fiu mai atent la copilul pe care-l iau de la şcoală data viitoare!

La semafor opresc, în același timp, un Logan şi un Ferrari. Şoferul din Logan îi face semn celui cu Ferrari să coboare geamul şi îl întrebă sec:

– Ia spune! Merge maşina? Eşti mulţumit de ea? N-am văzut prea multă lume să-şi cumpere…