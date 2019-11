Bancul zilei

Iubito, eşti ca heroina pentru mine!

Vai, ţi-am provocat dependenţă?

Nu! Mi-ai distrus viaţa!

Azi, când am ajuns acasă, nu mi-a venit să cred ce am auzit de la nevastă-mea: că fiul meu de cinci ani nu e, de fapt, al meu! Am fost distrus! Ea mi-a spus că, altădată, să fiu mai atent pe cine iau de la şcoală!

Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.