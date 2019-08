Accident grav.

Polițistul, la capul unui șofer rănit, în spital:

Puteți să-mi spuneți cum s-a întâmplat?

Da. Șoferița din fața mea a semnalizat stânga..

Și???

Contrar tuturor previziunilor mele, a virat la stânga…

Un scoţian vine acasă şi îi spune nevestei:

– Am economisit zece penny astăzi!

– Cum aşa?

– Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!

– Vai, vai… Puteai să economiseşti două lire!

– Cum?!

– Trebuia să fugi după taxi!