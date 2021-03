Premierul Florin Cîţu a vizitat, ieri, primul tronson al Drumului Expres Craiova – Piteşti. Este vorba de şantierul deschis chiar la kilometrul zero al drumului, care pleacă de la giratoriul de pe Centura de Nord a Craiovei (Gherceşti) şi se oprește la limita județului Dolj cu judeţul Olt.

În total sunt 17,7 km de drum expres care trebuie realizaţi de firma italiană Tirrena Scavi SpA, pentru o valoare a contractului de 358 de milioane de lei, fără TVA. Constructorul s-a apucat de lucrări de la kilometrul 10, pentru că au existat probleme cu exproprierile pe sectorul care pleacă de la kilometrul zero. De la reprezentantul Tirrena Scavi, Florin Cîţu a aflat că pe sectorul unde s-a lucrat s-a ajuns la circa 40% stadiu de execuţie, iar când vremea va permite lucrările de la kilometrul zero al drumului expres vor demara în forţă.

„Tronsonul de aici este abia la început, avem stadiu de execuţie zero, dar noi suntem pregătiţi, suntem mobilizaţi. În momentul în care vom avea vreme bună vom începe în forţă. Au fost şi probleme cu exproprierile. Pe acest tronson unde ne aflăm acum am obţinut autorizaţia de construire în 22 februarie 2021 şi nu am apucat să lucrăm. Am început o structură cu piloţi, dar, din păcate, pe vremea asta nu se poate face nimic. La sectorul care pleacă de la kilometrul 10 până la kilometrul 17 am realizat un stadiu de execuţie de 40%. Acolo am primit autorizaţia de construire în 2019“, a explicat reprezentantul Tirrena Scavi SpA. „Anul acesta aveţi bugetul asigurat. Dacă este nevoie o să mai şi suplimentăm, ca să mergem mai repede. Legat de expropriere, mâine (astăzi – n.r.) venim cu o hotărâre de guvern ca să nu mai fie probleme“, i-a transmis premierul Florin Cîţu.

Florin Cîţu, către constructorul tronsonului 1 al drumului expres Craiova-Piteşti: „Ne vedem la toamnă, la asfalt“

Prim-ministrul României a primit şi o veste bună. Constructorul a precizat că sunt şanse să fie turnat şi un strat de asfalt în 2021, însă pe tronsonul unde lucrările au demarat anul trecut. „De la kilometrul 10 până la kilometrul 17 şi 700 de metri sută la sută o să turnăm asfaltul până la toamnă“, a afirmat reprezentantul Tirrena Scavi. „Atunci, ne vedem la toamnă, la asfalt“, i-a răspuns Florin Cîţu.

Primul tronson al drumului expres Craiova – Piteşti măsoară 17,7 km şi traversează teritoriile administrative ale localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești. Constructorul Tirrena Scavi SpA a demarat lucrările pe sectorul 1 al Tronsonului I pe data de 13 iulie 2020, iar pe sectorul 3 au fost puse utilajele în funcțiune pe 16 septembrie 2019. Lucrările nu au putut începe pe întregul Tronson 1 al drumului expres pentru că antreprenorul italian a constatat că pe traseul iniţial exista un câmp de sonde de gaze. De fapt, a fost vorba despre un depozit de gaze naturale, care a fost până la urmă ocolit.

Drumul expres Craiova-Pitești. În ce stadiu sunt celelalte tronsoane

În ceea ce priveşte celelalte tronsoane ale drumului expres, premierul Cîţu a aflat că sunt şanse ca tronsonul 2, care pleacă de la graniţa judeţului Dolj şi ocoleşte oraşele Balş şi Slatina să fie gata până la sfârşitul anului. „Cei 40 de kilometri care pot fi consideraţi ca o centură ocolitoare a Balşului şi a Slatinei vor fi gata până la sfârşitul anului. La tronsonul 3 a fost emisă autorizaţia de construire, iar licitaţia pentru tronsonul 4 a ajuns la CNSC, după ce a existat o contestaţie formulată de o firmă din China“, a fost precizarea făcută de directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, Bogdan Bratu.

Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova – Pitești este gata în proporție de 60%, cu toate că termenul oficial de finalizare a lucrărilor este anul 2022. Contractele pentru tronsonul 2 (două loturi) şi pentru tronsonul 3 sunt deţinute de aceeaşi asociere de firme: SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade.