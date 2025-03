Centru de vaccinare anti HPV la Clinica Sf. Nectarie din Craiova: „E un lucru aproape miraculos să spui că ai un vaccin care te păzește de cancer”

Centrul de Oncologie și Radioterapie Sf. Nectarie din Craiova accesibilizează accesul la vaccinarea HPV, care protejează femeile de cancerul de col uterin și previne alte maladii oncologice asociate infecțiilor cu acest virus, prin deschiderea unui Centru de Vaccinare anti-HPV.

În contextul celebrării Zilei Femeii, Centrul Sf. Nectarie, alături de Asociația Medsan, a organizat și o conferință legată de prevenția cancerului de col uterin și cancerului mamar, care afectează un număr foarte mare de femei în România, mult peste media europeană. În această perioadă, vaccinarea anti HPV și noul centru de la Sf. Nectarie sunt promovate în cadrul unei campanii de informare, inclusiv printr-un autobuz colantat cu informații privitoare la acest demers, care va putea fi văzut în trafic în următoarea perioadă.

„Pe lângă celebrarea feminității, ar trebui să facem din 8 martie și o zi a responsabilității, în care să celebrăm viața, sănătatea și puterea fiecărei femei de a avea grijă de ea însăși.

De multe ori, având grijă de ceilalți, femeia uită să se pună pe primul loc și să își menajeze sănătatea. Prevenția chiar poate salva vieți. Cancerul de col uterin și cancerul glandei mamare nu sunt doar diagnostice, doar cuvinte, doar statistici, ele sunt realități care, din păcate, la un moment dat, pot să modifice destine și chiar să le frângă”, a transmis medicul psiholog Ramona Schenker în deschiderea conferinței desfășurate vineri, 7 martie, la centrul Sf. Nectarie.

La eveniment au participat dr. Carmen Ungureanu, reprezentant INSP, dr. Dominic Iliescu, medic primar obstetrică-ginecologie, dr. Michael Schenker, medic primar oncologie medicală, dr. Georgiana Camen, medic primar radiologie și imagistică medicală senologie, dr. Monica Cara, medic primar sănătate publică, dr. Gindrovel Dumitra, medic primar medicină de familie și Livia Stan, policy and market acces director MSD România.

Doljul, pe locul 5 în țară la vaccinarea anti HPV în 2024

Anul trecut, 1.783 de femei cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani s-au vaccinat împotriva HPV în Dolj, plasând astfel județul pe locul 5 la nivel național în ceea ce privește numărul persoanelor vaccinate în urma extinderii compensării vacinului HPV și la femeia adultă. Aceste cifre reflectă un interes tot mai crescut pentru prevenția cancerului de col uterin și a altor afecțiuni asociate infecției cu HPV.

Centrul de Oncologie și Radioterapie Sf. Nectarie colaborează cu 13 medici oncologi specialiști și primari care pot prescrie rețete pentru vaccinul anti-HPV pacienților cu trimitere de la medicul de familie. Vaccinul este administrat de un medic epidemiolog, înregistrat în Registrul Electronic Național de Vaccinare (RENV).Pacienții pot achiziționa vaccinul din una dintre cele trei farmacii de circuit deschis aflate în vecinătatea Centrului.

În România, adolescenții fete și băieți cu vârsta între 11-18 ani au acces gratuit la vaccinarea anti-HPV, iar femeile între 19 și 45 beneficiază de vaccinul HPV în regim compensat 50%.

În județul Dolj, în 2023, peste 1400 de adolescenți au beneficiat de vaccinarea anti-HPV prin programul național de imunizare publică. În 2024, odată cu extinderea programului de rambursare, numărul celor vaccinați a crescut cu peste 170%, ajungând la peste 3800 de adolescenți și femei adulte.

La nivel național, conform Institutului Național de Sănătate Publică se constată o absorbție crescută a vaccinării împotriva HPV, în special în rândul femeilor adulte: în perioada 01 decembrie 2023 – 31 decembrie 2024 și-au inițiat schema de vaccinare 94.497 persoane, vârsta medie 22 ani (deviația standard: 10 ani), majoritatea de sex feminin (73.565; 78%). Cele mai multe persoane vaccinate în perioada mai sus menționată au provenit din grupa de vârstă 19-45 ani (42.205; 45%).

„Vaccinarea împotriva HPV înseamnă, de fapt, vaccinare împotriva cancerului”

Pentru a crește nivelul de conștientizare și pentru a reduce ratele de incidență a cancerului, este absolută nevoie de solidaritate între medici, dar și de un parteneriat cu societatea, a menționat, în cadrul conferinței, Dr. Carmen Ungureanu, reprezentant al Institutului de Sănătate Publică din România.

„Avem datoria de a recomanda alegeri sănătoase care sunt dovedite științific ca fiind eficace. Vaccinarea este instrumentul cel mai eficace și cost-eficient pe care știința ni le-a dat. E un lucru aproape miraculos să spui că ai un vaccin care te păzește de cancer. Pentru că vaccinarea anti HPV asta este, o vaccinare împotriva cancerului. Mai e cale lungă până vom ajunge la o rată ridicată de vaccinare, dar vă putem spune că interesul pentru vaccinarea anti HPV este în creștere”, a spus aceasta.

Studiu INSP: Doar 4% dintre femei știu legătura dintre HPV și cancerul de col

Dr. Carmen Ungureanu a semnalat că foarte puține femei cunosc legătura dintre HPV și cancerul de col, dar și că, în general, românii au prea puține cunoștințe privind factorii de risc ai afecțiunilor oncologice.

„Pentru prevenție, alegerile trebuie făcute în cunoștință de cauză. Nu putem să ne așteptăm să avem o populație cu un nivel crescut de cunoștințe în sănătate în afara nivelului crescut al educației. Datoria noastră e să informăm populația în mod corect și onest. Am făcut un sondaj privind prevenția cancerului de col și unul dintre rezultatele studiului a relevat că doar 4% dintre femei au putut face asocierea între HPV și cancerul de col uterin. De asemenea, alte studii privind cancerul ne-au arătat că foarte puțini oameni pot numi în mod corect factorii de risc ai cancerului”.

Dr. Dominic Iliescu: Vorbim de rate de vaccinare de 60% în lume și doar 6% în România

Prof. Univ. dr. Dominic Iliescu, medic primar obstetrică-ginecologie, a subliniat diferențele drastice între ratele de vaccinare anti HPV în România comparativ cu media globală sau europeană și a vorbit despre creșterea alarmantă a cancerelor în ultimele decenii.

„Cancerul de col uterin este o maladie foarte urâtă și nu una neapărat a femeii, cât a familiei. Este unul dintre cancerele care afectează frecvent populația și, din păcate, foarte frecvent în România comparativ cu alte țări, și la vârste destul de tinere. Cancerul de col uterin este prezent frecvent la femei de 40-50 de ani, femei în plină activitate familială, profesională, socială”, a afirmat medicul.

„ Am vorbit în mai multe rânduri cu dr. Michael Schenker despre această explozie de cazuri de cancer, dacă doar mie mi se pare că este o epidemie și acesta a confirmat. Dar și armele terapeutice și de investigație s-au schimbat radical. Când am terminat facultatea, părea din altă lume că un cancer precum cancerul de col poate fi evitat prin vaccinare. Dar acum este o realitate de prea mult timp în toată lumea. Drept dovadă, vorbim de rate de vaccinare de peste 50-60% pe toate continentele. Și cum să avem o medie europeană de 60% și în România de doar 6%? E o diferență prea mare pentru a ne considera o societate civilizată. Și atunci orice demers, orice inițiativă de informare înseamnă un punct în plus de vaccinare poate este un 0,5 în plus la aceste cifre și doar așa, din punct în punct și din localitate în localitate, putem crește. Trebuie să îi asigurăm pacientului mediul și vectorii care să acționeze asupra lui, să acționăm suficient de convingător, este o obligație pe care o avem”, a adăugat dr. Dominic Iliescu.

Nu doar diagnosticul poate schimba destine, ci și alegerile pe care le putem face astăzi

Psihologul Ramona Schenker a ținut să lanseze, cu acest prilej, un mesaj ferm de responsabilizare: „Sloganul Asociației Medsan este Niciodată să nu spui niciodată. Sunt niște cuvinte împrumutate din experiența noastră cu pacienții timp de 15 ani. Mulți afirmă „nu am crezut niciodată că mi se va întâmpla mie”. Din nefericire, cancerul nu ține loc de dorințele noastre și poate să ni se întâmple fiecăruia dintre noi. Nu doar diagnosticul poate schimba destine, ci și alegerile pe care le putem face astăzi. Un control medical făcut la timp, o analiză de rutină, un simplu test precum autoexaminarea.

Aș vrea să ne facem o promisiune nouă, familiilor noastre și femeilor din viața noastră: să nu mai amânăm controalele medicale, să avem grijă de sănătatea noastră, să vorbim deschis despre prevenție.”

Despre virusul HPV

Virusul Papiloma uman face parte dintr-o familie comună de virusuri care infectează pielea și mucoasele.

În prezent, sunt cunoscute peste 200 de tulpini de HPV, dintre acestea cel puțin 14 sunt considerate „cu risc înalt”, adică ar putea cauza cancer. Este cea mai frecventă și mai răspândită infecție virală cu transmitere sexuală Aproximativ 80% dintre bărbaţi și femei se vor infecta cu HPV pe parcursul vieții

Bărbații și femeile rămân expuși riscului de a dobândi infecții cu HPV pe tot parcursul vieții. Ratele de infecție persistentă cresc odată cu vârsta atât la femei, cât și la bărbați.

De cele mai multe ori, sistemul imunitar reușește să elimine virusul în decurs de doi ani, înainte ca acesta să cauzeze probleme de sănătate. Dar când infecția persistă, riscul de a dezvolta cancer crește.

Despre cancerul de col uterin

La nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidență și cea mai mare rată a mortalității. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE-27, iar rata mortalității de peste 4 ori mai mare. România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de col uterin din EuropaCancerul de col uterin este cel mai frecvent tip de cancer ginecologic diagnosticat în România și al treilea cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor din țara noastră, insa al doilea cel mai frecvent în segmentul 15-44 ani. În fiecare an, aproape 3400 de femei din România primesc diagnosticul de cancer de col uterin și 1805 femei își pierd viața din cauza acestei maladii.