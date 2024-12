Cea de-a treia conferință a Atelierului Synaxis, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

În data de 14 decembrie 2024 a avut loc, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova, a treia conferință a Atelierului Synaxis, aflat anul acesta la cea de a treia ediție. Prelegerea intitulată „Calea ascetică a Adevărului în Învățăturile Sfântului Neagoe Basarab” a fost susținută de Prof. dr. Daniel Mazilu, de la Catedra de Științe Socio-umane a Colegiului Național „Calistrat Hogaș” din Tecuci, Galați și s-a încadrat în tematica generală a întâlnirilor din această sesiune academică.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova în parteneriat cu Muzeul Cărții și Exilului Românesc, cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, cu Editura Predania, sub coordonarea pr. lect. dr. Mihai Ciurea și pr. lect. dr. Lucian Zenoviu Bot.

Conferința a fost dedicată interpretării ascetice, cu dreaptă înțelegere, a acestei formidabile lucrări a literaturii universale, care traversează în cele unsprezece capitole ale sale prin cele mai importante teme biblice, reușind să contureze astfel viața religioasă și socială a unui creștin autentic: încrederea și credința, providența și iubirea divină, rugăciunea și dragul de celălalt, evlavia și sfințenia, într-un cuvânt toate nevoințele personale asumate ca făgăduințe făcute lui Dumnezeu. În cuvintele domnului profesor:

„Întâlnirea de bunăvoie cu adevărul nu este ceva ușor, fără asceză, ci presupune existența unui părinte iubitor, dar adaptată la parcursul biografic al fiului, ca ucenic sau învățăcel. Avem aici transferul unui model ascetic, folosit în exercițiul puterii și al diplomației, de la un voievod cult și foarte credincios, un sfânt în sinaxarul Bisericii noastre, către fiul său, Theodosie (nume care înseamnă „cel dăruit lui Dumnezeu”) și, prin el, către noi toți, cei de azi”. Dezbaterea care a urmat conferinței a fost animată de prezența profesorilor și cercetătorilor interesați de subiect, dar și de prezența studenților Universității din Craiova și ai Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

Atelierul Synaxis, organizat cu binecuvântarea ÎPS Irineu Ion Popa, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei

Atelierul Synaxis, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Irineu Ion Popa, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, se află la cea de a treia ediție. Acesta a fost conceput din dorința de a orienta lecturile studenților și de a încuraja dezbaterile transdisciplinare atât de necesare în contextul actual. Fiecare întâlnire are în centru o carte reprezentativă, care oferă o perspectivă specifică asupra temei generale din acest an universitar: „Ce este adevărul. Despre cunoaștere și discurs". Lectura constituie punctul de plecare al unei călătorii mai ample, întreprinse sub îndrumarea unor invitați de marcă. Întâlnirile furnizează cadrul propice nașterii unor discuții vii, a reflecțiilor și a reacțiilor menite să suscite interogații și căutare personală. Prelegerile susținute de-a lungul anului vor fi publicate într-un volum dedicat temei, împreună cu discuțiile și sugestiile participanților la dezbatere.

Următoarea întâlnire va avea loc în prima lună a anului viitor, în perioada 23-25 ianuarie, și presupune o suită de manifestări artistice (conferință, expoziție, atelier de pictură) despre iconografia și erminia ortodoxă, avându-i ca invitați pe Pr. lect. univ. dr. Paul Siladi (Cluj-Napoca), artistul-iconar Ioan Popa (București) și Prof. Andrei Rosseti (Timișoara).

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile. Mai multe informații și înscrierea la adresa electronică [email protected].