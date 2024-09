Concurs inedit: Arkadia oferă savarine pentru o clasă întreagă

Pentru a “îndulci” începutul şcolii, cofetăria Arkadia organizează în luna septembrie un concurs cu totul inedit, menit să aducă bucurie elevilor: savarine pentru toată clasa.

Deja cunoscută pentru promoţiile originale, îndrăgita cofetărie invită părinţii să participe, până pe 28 septembrie, la competiţia online care oferă savarine pentru toată clasa, prin trei extrageri care au loc în datele 14, 21 şi 28 septembrie.

“Back to school – Savarine pentru toată clasa! Pentru că a început noul an scolar, am pregatit pentru voi, dragi părinți, un nou concurs! Premiul va fi unul dulce, savarine pentru o clasă întreagă!”, se arată în postarea de concurs care poate fi regăsită pe pagina de Facebook Cofetăria Arkadia.



Regulile sunt simple. Pentru a le oferi această supriză copiilor, părinţii trebuie să dea like şi share la postare şi să lase apoi un comentariu unde să eticheteze un alt parinte ( sau mai mulți ).

Mai multe comentarii aduc mai multe sanse de câștig.

Câştigătorii se vor extrage prin random.org – câte un câştigător la fiecare dintre cele trei extrageri ce au loc în datele de 14, 21 si 28 Septembrie.

Promoţiile pot fi urmărite pe pagina de Facebook Cofetăria Arkadia.