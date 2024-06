Alege o meserie pentru viitor! Ce locuri sunt disponibile pentru admitere la Liceul CFR Craiova

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova este o unitate de învăţământ cu tradiţie în pregătirea tinerilor pentru meserii specifice transportului feroviar, dar şi pentru alte domenii tehnice: electronică și automatizări, electric, transporturi, mecanică, electromecanică. Unitatea pune la dispoziția elevilor diverse forme de învăţământ: liceu zi și liceu seral, învățământ profesional, școală postliceală și școala de maiștri.

Oferta liceului se adresează atât tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, cât şi adulţilor care doresc să-şi continue studiile prin învăţământul seral, școală postliceală și școala de maiștri.

Liceul are o bază materială modernă, alcătuită din săli de clasă, cabinete, laboratoare și ateliere pentru instruire practică, dotate cu aparatele și echipamentele necesare, bibliotecă, sală de sport, cabinet medical, cămin și cantină cu câte 120 de locuri.

„Formăm profesioniști!”

Întreaga activitate a şcolii este structurată în jurul beneficiarilor – elevi, părinţi, comunitate, angajatori, calitatea activității didactice fiind elementul fundamental în programele şi proiectele şcolii.

Deviza școlii este: FORMĂM PROFESIONIȘTI!

Pregătirea elevilor este asigurată de un corp profesoral cu multă experiență didactică și pedagogică, prin aplicarea celor mai potrivite metode și tehnici de învățare, adaptate cerințelor specifice, de studiu, ale elevilor. Sub coordonarea managerului școlii, prof. dr. Cristian Pătrașcu, în școală se desfășoară activități școlare și extrașcolare care ajută la formarea profesională a viitorilor absolvenți.

Oferta Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

Pentru anul 2024-2025, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova are în oferta școlară pentru cursuri învățământ zi, următoarele calificări:

Liceu zi:

1.Tehnician electrician-electronist auto, 1 clasă cu 24 locuri- cod 196

2.Tehnician de telecomunicații, 1 clasă cu 24 locuri- cod 198

Învățământ profesional:

1.mecanic auto, 12 locuri, cod 527

2. operator la mașini cu comandă numerică, 12 locuri, cod 530

3. electronist aparate și echipamente, 12 locuri, cod 551

4. confecționer produse textile, 12 locuri, cod 620

Pregătire practică la operatori economici din domeniu

Pregătirea practică a elevilor se desfășoară în laboratoarele și atelierele școală, dotate cu aparate, echipamente specifice fiecărei calificări, dar și la operatorii economici – parteneri: SNTFC ”CFR Călători” S.A. – SRTFC Craiova, Revizia de vagoane, SC Electrificare CFR Craiova, SOFTRONIC SRL, RAT Craiova, INDAELTRAC SRL, TESSILCONF SRL

Optez pentru o clasă din învățământul profesional tehnic?

Da, dacă doresc să mă pregătesc pentru o meserie de viitor, căutată și bine plătită pe piața muncii, să am un loc de muncă sigur, într-una dintre companiile de succes din Oltenia și dacă am bune abilități practice pentru partea tehnică. Un bun profesionist are un viitor de succes în orice firmă.

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova școlarizează elevi pentru următoarele meserii:

1. Operator la mașini cu comandă numerică

Operatorul la maşini cu comandă numerică asigură absolventului capacitatea de a executa repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea şi deservirea specifică a maşinilor-unelte cu comandă numerică. Activităţile desfăşurate de acesta implică cunoaşterea maşinilor semiautomate şi automate destinate operaţiilor specifice.

2. Electronist aparate și echipamente

Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit asamblarea, verificarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi mentenanţa aparatelor, echipamentelor şi sistemelor electronice şi a reţelelor de comunicaţie prin cablu, precum şi capacitatea de a măsura, conduce şi supraveghea funcționarea sistemelor automate.

3. Mecanic auto

Absolvenţii calificării profesionale Mecanic auto vor dobândi o serie de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care le vor permite să realizeze operaţii de întreţinere, reparare şi verificare a stării de funcţionare a autovehiculelor. Totodată, absolvenţii vor obține permis auto.

4. Confecționer produse textile

Confecţionerii produse textile realizează operaţii de pregătire a materialelor textile pentru confecţionare, operaţii de coasere la diferite tipuri de maşini de cusut, călcare, finisare şi asamblare. Confecţionerul produse textile asigură prelucrarea şi asamblarea semifabricatelor, până la obţinerea produsului finit.

Elevii primesc certificat de calificare de nivel 3

După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale, examen care urmăreşte validarea dobândirii atât a rezultatelor învățării cheie, cât şi a rezultatelor învățării specifice practicării calificării respective. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc Certificatul de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Absolvenții de învățământ profesional își pot continua studiile, înscriindu-se în clasa a XI a de liceu.

Pentru elevii înscriși în invățământul profesional, se acordă burse profesionale de 300 lei lunar. Dacă îndeplinește condițiile, un elev poate primi, cumulat, și alte burse: bursa de merit – 450 lei și bursă social, de 300 lei.