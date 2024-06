Pe 9 iunie, puterea este în mâinile voastre! Haideți să facem istorie împreună!

Dragi craioveni,

Stau astăzi în fața dumneavoastră cu inima deschisă, conștient de gravitatea momentului pe care îl traversează orașul nostru. Vorbim despre o răscruce care ne cere să hotărâm între continuarea unui regim care a dominat dezvoltarea urbană și socială a Craiovei timp de mai bine de un deceniu și alegerea unui nou început, a unui viitor construit pe transparență, responsabilitate și respect față de cetățean.

Ce alegeți? Să mergem spre 16 ani de administrație PSD sau să producem schimbarea de care Craiova are nevoie? Sunteți gata să faceți diferența? Sunt Marian Vasile, candidatul vostru la Primăria Craiova, și astăzi vreau să vă vorbesc despre puterea votului vostru.

Când vine vorba de alegerea unui lider pentru orașul nostru, trebuie să fim înțelepți. Un vot pentru orice alt candidat în afară de mine nu face decât să întărească poziția adversarilor noștri. Și cine sunt acești adversari? Cei care au condus Craiova în derivă, aceia care au uitat de nevoile noastre și s-au complăcut în confortul puterii lor.

Ei vor încerca să vă convingă că alegerea lor este singura opțiune, dar nu vă lăsați păcăliți. Aveți puterea de a face schimbarea pe care o așteptăm de atât de mult timp. Un vot pentru mine, pentru Marian Vasile, este un vot pentru o Craiovă mai bună, pentru o administrație dedicată intereselor oamenilor, nu intereselor politice.

Nu uitați că, în 2020, doar 34% dintre voi au ales actualul primar. Asta înseamnă că 66% dintre voi au spus „NU”! Și totuși, de ce suntem încă sub aceeași administrație? Pentru că nu am folosit în mod util votul și l-am irosit pe mai mulți contracandidați. De asta se tem acum adversarii noștri. Știu că atunci când votul vostru este decis și strategic, suntem de neoprit. Au încercat să mă intimideze, să mă facă să tac. Dar nu am cedat. Și nici voi nu ar trebui. Votul vostru este puternic. Este arma noastră în lupta pentru o Craiovă mai bună.

Pe 9 iunie, puterea este în mâinile voastre. Îndrăzniți să faceți diferența! Vă mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru curajul de a spune „NU” politicii actuale. Haideți să facem istorie împreună!

Nu sunt perfect, dar sunt singurul candidat al craiovenilor, singurul om cu experiență de 16 ani în Consiliul Local și singurul om care poate face ca orașul Craiova să renască!

Cu respect,

Marian Vasile, unul dintre voi

Comandat de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, executat de SC Media Sud Europa SA, CMF 21240330