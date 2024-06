Alte două unități școlare din Craiova, modernizate prin programe pentru orașe verzi

Primăria Municipiului Craiova continuă investițiile în infrastructura educațională și redă comunității alte două unități de învățământ care vor oferi condiții moderne de confort pentru desfășurarea activităților atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice.

Este vorba despre Școala Gimnazială „Ion Creangă” și Grădinița „Voinicelul”, care au fost modernizate în vederea creșterii performanței termice și a eficienței energetice.

Astfel, clădirile au fost proiectate în funcție de cerințele de performanță pentru desfășurarea activității de învățământ în condiții optime, având în vedere că acestea prezentau un consum mare de energie și erau în diferite forme de degradare, din cauza vechimii și/sau utilizării necorespunzătoare de-a lungul timpului. Au fost realizate lucrări de modernizare a pereților exteriori și interiori, a terasei acoperișului, a fost înlocuit parchetul existent cu linoleum de trafic intens, a fost realizată izolarea termică a planșeului peste subsol și au fost înlocuite obiectele sanitare, instalațiile electrice, instalația electrică de iluminat, dar și cea de încălzire, climatizare și cea de preparare a apei calde. Cele 2 clădiri beneficiază de un sistem modern de monitorizare pentru eliminarea risipei de energie, scăderea gradului de poluare și creșterea confortului și a siguranței pentru utilizatorii celor două unități de învățământ.

Bazele sportive, redate comunității

Investiția a fost realizată de Primăria Craiova, prin accesarea programelor BERD care sprijină orașele verzi. „Investim permanent sume importante în școlile din Craiova, atât din bugetul local, cât și din surse externe. De această dată, vorbim despre un program BERD dedicat orașelor verzi pe care noi l-am accesat și datorită căruia copiii din două unități școlare vor beneficia de confort și condiții moderne de educație. Prin intermediul aceleiași surse de finanțare derulăm lucrări pentru creșterea performanței termice la alte 4 unități de învățământ – grădinițe, școli și un colegiu.

În ultimii 4 ani, am modernizat și am dotat cu mobilier și echipamente de ultimă generație majoritatea unităților de învățământ din Craiova. Am reabilitat toate bazele sportive și curțile unităților de învățământ ca să le deschidem comunității, iar elevii să se bucure de toate facilitățile în cadrul școlii în care învață. Am accesat fonduri europene în valoare de peste 65 milioane de euro pentru 29 unități școlare, la care proiectele sunt în derulare sau finalizate și avem un alt proiect depus, în noul exercițiu financiar, în valoare de peste opt milioane de euro.

Iar investițiile în școlile craiovene vor continua, așa cum v-am obișnuit, indiferent că este vorba despre modernizări, reabilitări de baze sportive, dotări cu echipamente sau de reabilitarea clădirilor pentru creșterea performanței energetice. În acest an, am alocat peste 47 milioane de euro din bugetul Primăriei pentru infrastructura școlară”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Proiectul pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” și a Grădiniței „Voinicelul” este în valoare totală de peste 20 de milioane de lei.

Investițiile în școli, demersuri pentru dezvoltare

Președintele Consiliului Județean Dolj (CJ), Cosmin Vasile, a reliefat importanța investițiilor realizate de Primăria Craiova pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare, apreciind că municipalitatea acordă un interes major unui domeniu vital pentru dezvoltare.

„Acest final de lucrări coincide cu «Ziua Învățătorului» și doresc să urez tuturor cadrelor didactice un sincer «La mulți ani!». Ei sunt cei care modelează mințile, caracterele și generația de mâine. Le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru copiii noștri. Felicit Primăria Municipiului Craiova și, în mod special, pe doamna primar Lia Olguța Vasilescu, pentru o investiție nouă realizată în vederea modernizării infrastructurii școlare. Strategia pusă la punct de administrația locală în acest sector demonstrează, dacă mai era nevoie, preocuparea pe care primăria o are pentru îmbunătățirea condițiilor pe care le oferă școala. La rândul nostru, avem proiecte depuse pentru dotarea a 28 de școli în localități din Dolj și un altul pentru înființarea unui campus pentru învățământul dual, demers în care suntem parteneri cu Primăria Craiova, cu Universitatea din Craiova, dar și cu liceele din municipiu care au profil tehnologic. Sunt investiții propice dezvoltării”, a declarat Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj și candidat pentru un nou mandat la conducerea administrației județene.

La rândul său, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a spus: „Mă bucur să văd încă un demers finalizat la Craiova, cu atât mai mult cu cât investiția în educație și în copii este, în cele din urmă, o investiție în viitor. Craiova este un model în acest sens, pentru demersurile în beneficiul unor generații care vor rămâne în oraș și nu vor migra către alte localități. Modul în care a fost concepută și realizată această lucrare, de la climatizare la pereții decorați cu mesaje și aspecte de poveste, te atrag și te fac să te simți bine, indiferent de vârstă.

Atât municipalitatea, cât și Consiliul Județean investesc în calitatea serviciilor publice. Craiova este un exemplu, un model de bună practică și de perseverență.“

Unități moderne pentru un învățământ performant

Primăria Craiova a accesat programe BERD, în valoare totală de peste 85 milioane lei, pentru reabilitarea a opt clădiri ce aparțin de șase unități de învățământ.

Acestea sunt:

Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” – fosta Școală nr. 23

Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” – fosta Școală nr. 24

Grădinița „Pinocchio”

Grădinița „Castelul Fermecat”

Grădinița „Paradisul Copiilor”

Școala Gimnazială „Ion Creangă”

Grădinița „Voinicelul” – structură a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”

Colegiul Național „Nicolae Titulescu”

