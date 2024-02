Cofetarii care invită la o călătorie în lumea gustului şi a… mitologiei

Povestea cofetăriei Arkadia este o poveste pentru cei care îşi “activează” papilele gustative pentru a simţi cele mai fine arome şi pentru a savura, până la ultima linguriţă, un desert, o prăjitură care creează o experienţă. Poate tocmai de aceea, clienţii apeciatului lanţ de cofetării din Craiova, Slatina şi Vâlcea au regăsit în vitrinele cu deserturi ceva ce i-a cucerit. După campania de rebranding, jumătate din produsele cofetăriei Arkadia, inspirată de meleaguri mediteraneene, sunt produse noi, iar mare parte din deserturi sunt asociate personajelor din mitologia greacă. Pentru că, pentru antreprenorii din spatele acestui business creat din pasiune, un desert este, de la un capăt la altul, o poveste.

Iar reinventarea a venit cu un nou capitol.

Mitologia dintr-o prăjitură

“Am asociat fiecare prăjitură cu un zeu şi, în funcţie de caracteristicile zeului, am căutat să reprezentăm aceste personaje mitologice printr-un desert. Avem, de exemplu, o prăjitură cu fructe de pădure care merge cu o şampanie fină, cu ciocolată albă, pe care am asociat-o cu Afrodita – senzuală, delicată. Creme brulee-ul, care are nevoie de foc pentru a ajunge la apogeu, l-am asociat cu Hefaistos”, exemplifică Dan Scarlat cu câteva din produsele regăsite în vitrinele cofetăriilor Arkadia.

“Când am decis să demarăm procesul de rebranding, am păstrat şi gama de produse care ne-au consacrat, ele reprezintă cam jumătate din produsele noastre din oferta actuală. Apoi, pentru cele noi, am mers pe combinaţii inedite şi extrem de rafinate. Avem combinaţii exotice precum mango, fructul pasiunii şi ciocolată, eclere cu fistic, banoffee cu caramel şi banane, crème brulee finisat cu zahăr caramelizat în faţa clientului, diverse creme fine precum cremă pe bază de lichior Bailey s, prăjitură cu crème brulee şi ciocolată, prăjituri cu ciocolată crocantă”, povesteşte antreprenorul.

Savarina care îndulceşte viaţa copiilor defavorizaţi

Printre produse inedite şi-a făcut loc şi savarina, atât de îndrăgita prăjitură a copilăriei. Savarina Rhea, denumită după zeiţa mamă, care are grijă de copii, a fost creată de Arkadia pentru a sprijini o fundaţie care ajută 1300 de copii defavorizaţi. “Împreună cu nişte influenceri am creat o campanie pentru strângere de fonduri, #misiunearhea, iar noi am donat toate încasările obţinute pentru acest produs, savarină, către program şi vom mai face astfel de acţiuni”, ne-a mărturisit managerul Arkadia.

Dragostea pentru Grecia este celebrată şi prin clasicele produse însiropate specifice, precum baclavalele şi sarailiile. “Avem selecţie de foietaje cu nucă, fistic, caju, migdale. Am definitivat în timp o reţetă de foietaj care credem noi că face diferenţa, pe care îl folosim la trigon şi baclavale. Este un foietaj cu unt, crocant, care creează o experienţă”, transmite Dan Scarlat.

Iar pe lângă toate aceste delicii, la Arkadia găsiţi şi fursecuri cu migdale, cu scorţişoară, cremă de ciocolată, dar şi o varietate de vinuri greceşti.