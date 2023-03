Casa Speranţei, locul ideal pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

La pensiunea Casa Speranţei, din zona Tancodromului, seniorii sunt în siguranţă, în grija specialiştilor, într-un loc călduros, care oferă servicii de îngrijire și cazare vârstnici la prețuri accesibile. Îngrijirea vârstnicilor se poate acorda atât permanent cât și pe durate scurte. De exemplu, atunci când familia este plecată şi nu are în grija cui să lase un membru al familiei care are are nevoie de îngrijire sau însoţitor.

Echipa de la Casa Speranţei este formată din profesionişti, îngrijitori infirmiere, asistente şi personal medical cu mare experiență și calificare, autorizat și specializat conform legii.

Seniorii beneficiază de supraveghere de specialitate non-stop, de către asistente şi infirmiere, de asistență medicală, administrarea tratamentului conform schemei şi monitorizarea parametrilor fiziologici, îngrijire corporală zilnică sau de câte ori este necesar sau ajutor pentru deplasare dacă este cazul.

Meniuri personalizate în funcţie de nevoile seniorilor

Prepararea hranei se face zilnic în bucătăria proprie, cu ingrediente proaspete, iar meniurile sunt concepute pentru nevoile fiecărui senior în parte. Programele de îngrijire sunt şi ele personalizate pentru fiecare senior, în funcţie de nevoile individuale. Persoanelor nedeplasabile le este asigurată masa la pat de către personalul căminului.

Preţurile sunt avantajoase şi includ toate serviciile.

Serviciile de cazare și asistență pot fi acordate şi temporar, fiind accesibile la prețuri sub nivelul serviciilor hoteliere. Acestea includ, la numai 80 lei pe zi, 3 mese și două gustări și îngrijire din partea personalului pensiunii Casa Speranței.

Cum puteți contacta echipa de la Casa Speranței

Mai multe detalii se pot obţine la numărul de telefon 0769817777.