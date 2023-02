De la producător la servicii complete. Premium Funerare, calitate la prețuri corecte

În domeniul serviciilor funerare, business-ul trebuie să vină la pachet cu empatia și corectitudinea, sunt de părere cei de la Premium Funerare, o companie care a intrat pe această piață în 2021, după 11 ani în domeniul producție de sicrie și articole funerare. Aceștia și-au propus să le asigure oamenilor aflați în momente de grea încercare un sprijin în plus și calitate accesibilă pentru toate categoriile de clienți.

11 ani de experiență ca producători

„Am pornit de la o afacere de producție. Suntem producători de sicrie și articole funerare de peste 11 ani și am decis, după tot acest timp, să ne extindem și către servicii funerare. Din 2021 am intrat pe piața serviciilor funerare. Oferim consultanță gratuită 24/24 și calitate la prețuri corecte. Ținem să subliniem acest lucru. Am pus accent pe calitate, dar prețurile sunt accesibile. Așa cum spune și numele, ne-am dorit să oferim servicii premium, însă serviciile noastre se adresează absolut tuturor categoriilor de clienți, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Avem inclusiv un pachet economic, de numai 1990 lei”, spune administratorul firmei Premium Funerare.

Restaurant cu 70 de locuri și servicii complete

„Unul dintre avantajele noastre, ca producători, este că din start prețurile la sicriele comercializate de noi sunt sub nivelul pieței, iar clientul face deja o economie de 4-500 lei. Îi invităm pe oameni să vină la noi și să se convingă, avem soluții pentru absolut toți clienții și suntem dedicați fiecărui caz, indiferent de pachetul ales. Sicriele noastre pornesc de la 590 lei, meniurile catering pornesc de la 30 lei de persoană”, adaugă acesta.

Premium Funerare deține și un restaurant cu o capacitate de până la 70 de locuri, elegant amenajat, chiar la sediul firmei, pe strada Nanterre, nr. 90.

Compania oferă servicii complete, inclusiv servicii de repatriere, mașini cu agregat frigorific controlat.

Pentru mai multe informații, echipa Premium Funerare poate fi contactată la numerele 0727.960.000 sau 0784.960.000, pe pagina de Facebook Premium Funerare sau pe site www.premiumfunerare.ro.