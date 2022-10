Poţi să închei asigurarea auto pe o lună? Dar pe 2 ani?

Pentru siguranta in trafic, fiecare participant este nevoit conform legislatiei aflate in vigoare, sa respecte anumite conditii obligatorii. Incheierea unei asigurari RCA face parte din conduita unui sofer responsabil si aceasta polita este menita sa acopere eventualele incidente neplacute care pot aparea in trafic.

Astfel, in caz de accident, automobilul va fi acoperit in vederea reparatiilor de catre organismele competente. Totodata, aceasta asigurare auto obligatorie se aplica si in cazul in care o persoana sau mai multe sunt vatamate sau cand, ca urmare a accidentului, intervine decesul. Asadar, orice sofer ar trebui sa fie cat mai informat despre asigurarea RCA, cand si pe ce perioada se incheie aceasta.

Cand se incheie o asigurare auto obligatorie?

Prin achizitia unui automobil, urmatorii pasi inainte de punerea acestuia in circulatie sunt inmatricularea, obtinerea numerelor si incheierea unei asigurari obligatorii. Exista mai multi furnizori de asigurari la care se pot incheia polite de acest fel, la tarife usor diferite, la fel cum si obtinerea numerelor de exemplu, poate fi personalizata sau standard. Se stie si ca, cei care sunt la prima masina, vor beneficia temporar de numere rosii sau verzi (cum se aplica in cazul masinilor electrice, conform noilor prevederi legislative din 2022).

Pe langa aceasta, soferii trebuie sa detina si dovada inspectiei tehnice, alaturi de documentele cu caracter personal (permis, carte de identitate) si, dupa caz, rovineta care ofera dreptul de deplasare intre localitati, comune, judete.

Prin urmare, asigurarea RCA se incheie atat la achizita unei masini de la producator, dar si la vanzarea automobilului urmata de schimbul proprietarului, chiar daca nu a avut loc finalizarea termenului pentru care aceasta a fost subcontractata.

Conform Romasig, legea spune ca incheierea unei polite RCA se poate face doar pentru o luna pentru cei care isi inmatriculeaza automobilul in Romania – de exemplu, pe perioada obtinerii numerelor rosii care urmeaza a fi schimbate dupa acest interval. Dar, in general, utilizatorii auto aleg varianta politei RCA pe 6-12 luni.

Ca sa-ti revendici drepturile dupa un incident trebuie sa completezi o cerere de despagubire RCA

Pe scurt, pentru a beneficia de facilitatile oferite de asigurarea auto, toti cei care trec printr-un incident nefericit sunt nevoiti inainte de toate sa apeleze la autoritati care vor oferi un document privind constatarea accidentului la fata locului. Intre timp, se contacteaza si asiguratorul, printr-o cerere de despagubire RCA prin care sa se poata obtine fondurile necesare pentru solutionarea unei daune. Cat despre momentele in care conducatorul este vatamat si necesita spitalizare sau intervine decesul, instantele judecatoresti pot decide ca familia acestuia sa primeasca ajutorul cuvenit in baza prevederilor politei.

Cat costa o asigurare RCA?

Costul unei asigurari RCA depinde de mai multi factori – de la agentia cu care se agreaza contractul, pana la durata de timp pe care este incheiata polita, vechimea soferului si conduita in trafic, dar si alte fluctuatii ce depind de evolutia pietei. Asadar, nu se poate vorbi de o suma fixa. Dar se recomanda utilizarea acestui calculator RCA ieftin pe romasig.ro prin care se poate estima cu usurinta costul.