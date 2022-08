Mix & match: Cum combini bijuteriile pentru un efect wow

Indiferent că mergi la plajă sau la o plimbare de seară prin oraș, bijuteriile sunt un MUST HAVE în această vară, iar combinațiile elegante și în tendințe pot da o notă aparte ținutelor tale. Uneori, un accesoriu bine ales poate transforma o rochie aparent banală într-o ținută spectaculoasă. Precum sarea și piperul, bijuteriile pot face de multe ori TOATĂ diferența. Mai ales vara, când brățările și lănțișoarele nu mai stau ascunse sub haine cu guler sau mâneci lungi.

Vara aceasta se poartă mult charm-urile, pe care le poți asorta la o brățară simplă sau, de ce nu, la o pereche de cercei.

Uneori, cele mai mici accesorii pot face cea mai mare diferență. Împodobește-ți încheietura cu această uimitoare brățară din aur de 14K și vei zâmbi fără să știi de ce.

O opțiune inspirată pentru a atrage privirile este acest pandantiv, care se potriveste perfect cu orice ai avea in gând. Îl poți purta cu acest lănțișor din aur roz.

Cerceii tip „Hoop” sunt perfecți pentru sezonul estival. Pot fi alegerea ta zilnică sau pot fi purtați chiar la o ținută elegantă.

La modă și extrem de versatile, pandantele pe fir din silicon precum această cruciuliță fină din aur de 14K purtate la baza gâtului sunt o alegere populară.

Un pandantiv deosebit este Mâna Fatimei, un simbol foarte cunoscut în multe culturi și religii, un motiv arhetipal care vorbește dincolo de frontierele limbilor pământului, de cultură și de convingerile religioase, care aduce purtătorului protecție, noroc, fericire, sănătate și abundență.