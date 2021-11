Cum a readus bucuria în ochii copiilor programul „Pâine și Mâine”

Mii de copii din județele Vâlcea, Dolj și Cluj pot beneficia zilnic de activități de tip afterschool și de o masă caldă, prin intermediul programului „Pâine și Mâine”, derulat de World Vision, cu sprijinul Lidl România. La aniversarea a 10 ani de Lidl România, am vrut să aflăm de la Ioana Monica Aurelia, directoarea Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu din satul Rotărești (Vâlcea), ce efecte are un astfel de program și cum a revenit bucuria în ochii copiilor, ceea ce îi aduce cea mai mare mulțumire acestui cadru didactic devotat.

Doamnă directoare, care a fost primul dumneavoastră gând când ați auzit de programul „Pâine și Mâine”, derulat de World Vision cu sprijinul Lidl România?

Când am auzit de programul „Pâine și Mâine”, primul meu gând a fost că se oferă sprijin copiilor din familii nevoiașe. Ulterior mi-am dat seama că oferă sprijin tuturor elevilor.

Printre altele, programul prevede câte o masă caldă zilnică pentru fiecare copil din program, două ore de ajutor la teme și lecții remediale zilnic după școală. Cum au reacționat cei mici la aceste schimbări radicale în viața lor?

Cei mici au reacționat pozitiv la schimbările aduse de proiect. Au fost încântați că își rezolvă temele la școală sub supravegherea mea, rămânându-le astfel mai mult timp liber pentru desfășurarea altor activități.

Dar în privința sesiunilor de formare pentru profesori din acest program, în care aceștia învață metode noi și atractive de predare, cum le-au primit colegii dumneavoastră?

La început, colegii au fost reticenți în ceea ce privește metodele noi de predare, bazate prin joc. Ulterior, cu toții am înțeles că aceste metode sunt atractive pentru copii și dau rezultate.

Ați întâmpinat rezerve din partea părinților înainte de a înțelege beneficiile acestui program? Cum le-ați depășit?

Ca și mie, inițial proiectul le-a creat scepticism unora dintre părinți. Au fost reticenți motivând că este obositor pentru copii. După o scurtă perioadă, după ce au văzut beneficiile, au înțeles că acest program oferă sprijin tuturor elevilor și implicit părinților, mai ales celor care nu alocau timp suficient pentru a-și sprijini copiii în actul educațional.

Școala de Vară, care menține activă legătura copiilor cu educația chiar și în timpul vacanței, e un concept nou adus de acest program. Cum pot fi convinși copiii să aibă activitate în timpul vacanței mari?

Școala de Vară a fost un real succes. Activitățile bazate pe joc și excursia de care elevii au beneficiat a fost o reală încântare pentru toți. Nu au venit la școală din obligație, ci din plăcere și sunt convinsă ca vor veni și în viitor.

Ce impact au aceste tehnici moderne de educație asupra copiilor din satul Rotărești, județul Vâlcea, dacă ne referim, de exemplu, la abandonul școlar?

În ultimii ani, nu a existat abandon școlar, dar absenteismul era o problemă înainte de derularea programului. Odată cu acest program, absenteismul s-a redus simțitor. Masa caldă a oferit un real sprijin copiilor din familiile defavorizate.

Ce povești de viață din școala dumneavoastră v-au impresionat în mod deosebit?

În clasa mea există un elev a cărui mamă a decedat si împreună cu cei doi frați ai săi este îngrijit doar de tată. Acest copil nu știa să mănânce ciorbă. Ulerior am înțeles de ce. Ciorbița lui de acasă nu avea zarzavat, ci numai niște boabe… boabe de fasole. Atunci am înțeles drama prin care trecea acest elev și cât de mult a fost el ajutat de acest proiect. O altă fetiță, martora unui proces de divorț al părinților, nu vorbea cu nimeni, nu se uita în ochii nimănui. Am încercat să o responsabilizez, să o integrez în grupul clasei și, după o lungă perioadă de timp, am reușit. Acum ea este cea care are inițiativă și îmi cere în permanență sfaturi.

Aveți o vechime de peste un sfert de veac în învățământ, dar sunteți foarte deschisă la nou. Ce a schimbat în perspectiva dumneavoastră faptul că elevii pot beneficia de activități de afterschool și de o masă caldă?

Personal, înainte de derularea acestui program, eram învățătorul acela „clasic”, bazat pe predare, învățare și evaluare. Apoi am înțeles că metodele bazate pe joc sunt mult mai atractive pentru cei mici, îi stimulează si îi determină să participe activ la formarea propriului act educațional.

Programul „Pâine și Mâine” încurajează creativitatea și jocul celor mici. Erați și înainte de a afla de acest program favorabilă metodei de învățare prin joacă?

Mereu îmi întreb elevii, la sfârșitul zilei, cum s-au simțit, care activitate le-a plăcut mai mult și țin cont de părerile lor în planificarea activităților viitoare. Răspunsuri de genul „m-am simțit foarte bine”, „emoționat” sau „super” dau valoare activităților mele și îmi creează o stare de mulțumire. Bucuria din ochii elevilor mei este cea mai mare mulțumire a mea.

De ce n-ați da ocupația dumneavoastră pe nicio alta?

Iubesc copiii și acesta este principalul motiv pentru care nu mi-aș schimba profesia. Din clasa I, când învățătorul meu a deschis catalogul și mi-a pus prima notă de 10, am știut ce vreau să devin, am știut că vreau și eu să stau pe scaunul domnului meu învățător (șase ani am ocupat acel scaun, după detașarea domnului învățător – modelul meu în viață – la o altă școală din localitate).

Care e cel mai frumos lucru pe care l-a spus un elev despre dumneavoastră?

Elevii spun multe lucruri frumoase. Cea mai mare satisfacție o am atunci când, la întrebarea mea „Ce profesie ai vrea să ai când vei fi mare?”, elevii, în special fetele, răspund: „Învățătoare ca dumneavoastră!”.