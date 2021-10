Jerry’s Pizza a inaugurat prima unitate din Craiova

Jerry’s Pizza, unul dintre cei mai importanți operatori din segmentul delivery și take-away de pe piața autohtonă, a inaugurat primul magazin din Craiova, în urma unei investiții de 150.000 de euro. Compania estimează vânzări în valoare de aproximativ 450.000 euro pentru primele 12 luni de la deschiderea acestei unități.

Noul magazin este situat in centrul Craiovei, pe Calea București nr. 8 și are o echipă formată din 30 de angajați. Aceștia au fost instruiți în cadrul mai multor unități Jerry’s Pizza din București, unde timp de trei luni au trecut prin toate etapele de pregătire tehnică și familiarizare cu standardele de producție ale companiei. Jerry’s Pizza a alocat aproximativ 20% din totalul investiției în formarea profesională a echipei.

„Craiova este unul dintre orașele importante ale țării, cu un potențial mare de dezvoltare pe segmentele delivery și take-away, iar pentru noi aceste două segmente reprezintă peste 95% din totalul activității. Decizia de a intra pe piața din Craiova urmărește strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei și dorința noastră de a livra „Gustul care se stie dintr-o felie” la usa cat mai multor consumatori din Romania”, a declarat Jerry Dauteuil, General Manager Jerry’s Pizza.

Livrarea în Craiova este gratuită pentru comenzile de minimum 30 de lei, iar în perioada 14-17 octombrie, clienții care comandă cu livrare vor beneficia de o ofertă specială – vor primi gratuit o pizza de 25cm, la alegere dintre Pizza Classic sau Pizza Carnivor.

Jerry’s Pizza este prima companie care a adus în România pizza în stil american, New York Style, cu blat întins manual, pe mălai, dar și sistemul „make your own pizza”, prin care clientul își poate alege combinația preferată de toppinguri. Meniul oferă în plus și posibilitatea selecției dintr-o listă de peste 20 de sortimente de pizza, cu trei variante dimensionale și trei tipuri de blat, precum și o serie de alte produse cu specific american, cum ar fi BBQ Wings, Onion Rings, Pizzert (Pizza desert), Stripwich, dar și Paste.

Anul acesta, Jerry’s Pizza mai are în plan inaugurarea unui alt magazin în țară și estimează o creștere de 10% a cifrei de afaceri pe întreg lanțul de magazine, comparativ cu 2020. Recent, compania a lansat o nouă versiune a aplicației mobile pentru Andorid, iar în curând va fi relansată și versiunea pentru IOS, precum și o nouă platformă web pentru comenzi online.