Weekend cu un line-up fantastic la Brezoi, cu abonament promoțional

Weekendul 9-11 iulie se anunță drept unul antologic pentru Brezoi Summer Camp Festival 2021. Cu artiști de renume și abonamente la un cost modic, sfârșitul de săptămână petrecut în atmosfera muzicii live, în mijlocul naturii, este probabil cea mai bună opțiune de petrecere a timpului liber în această perioadă.

Brandul Diana îmbrățișează festivalul de la Brezoi

Grație colaborării cu unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori locali, ediția 9-11 iulie va fi una inedită.

„Este un weekend special pentru că este prima dată când organizăm un eveniment în colaborare cu o firmă renumită pe plan local. Este vorba despre cunoscuta companie Diana, care deține un lanț mare de magazine alimentare și carmangerii și s-a poziționat pe piața din Vâlcea ca un brand solid.

Ne bucură că antreprenorii locali au îmbrățișat această idee și că au ales să marcheze 30 de ani de activitate sărbătorind la festival, alături de noi în loc de clasica aniversare la restaurant.

Colaboratorii, angajații, prietenii Diana sunt invitați la festival, la Brezoi, unde bineînțeles că accesul va fi permis și publicului larg, astfel că va fi o sărbătoare și mai mare, cu o muzică extraordinară și oameni frumoși”, spune Mihai Mugescu, inițiatorul poveștii muzicale de la Brezoi.

Live Music Summer Camp Brezoi 2021 1 de 11

Formații de renume, pentru o atmosferă de vis

Pe scena vor intra, în acest weekend, sub genericul „Let`s MEAT at the festival”, unele dintre cele mai îndrăgite trupe ale muzicii live din România și din Republica Moldova.

„Vor cânta 8 formații fantastice, avem un line-up senzațional, cu care ne mândrim. Vineri vor deschide weekendul trupa craioveană MashUp, Antract și Taxi. Sâmbătă, avem două mari formații din Republica Moldova, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Iar duminică vor face cu siguranță o super încheiere cei de la Bosquito, Fără Zahăr, cu folk-ul lor umoristic și White Mahala, care reușesc să întrețină o atmosferă de festival minunată”, transmite Mihai.

Cu sprijinul brandului Diana, accesul la festival se va face la un preț special de această dată. „Pentru toate cele trei zile, costul este de doar 100 lei, un cost modic pentru un astfel de line-up, care nu ar fi fost posibil fără implicarea co-organizatorilor de la Diana”, spune fondatorul Festivalului de la Brezoi.

Biletele se pot achiziționa de aici.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.