HELLA România extinde echipa IT din Craiova

Noi oportunități de angajare sunt disponibile pentru specialiști și tineri profesioniști

Domeniile de interes sunt infrastructura rețelelor, managementul clienților și asistența serverelor și aplicațiile business.

CRAIOVA, 2021. HELLA România, companie internațională din automotive și unul dintre cei mai importanți angajatori din vestul și sud-vestul țării, își dezvoltă echipele și activitățile în toate locațiile sale. În acest context, în centrul de cercetare și dezvoltare din Craiova, care s-a mutat recent într-un nou sediu cu dotări superioare, în Electroputere Parc, vor fi create noi locuri de muncă în echipa IT.

Astfel, noi oportunități de a construi o carieră în domeniu sunt disponibile pentru specialiști și pentru tineri profesioniști din regiune. Se pune accent pe infrastructura rețelelor, managementul clienților, asistența serverelor, precum și pe aplicații business (SAP și software development). HELLA Technical Center Craiova are, astăzi, 385 de angajați. Aceștia beneficiază de sprijinul unor specialiști IT în locație, care au responsabilități locale și globale. În următorii trei ani, numărul celor care lucrează în centrul de cercetare și dezvoltare se va dubla.

Oferta joburilor în Craiova poate fi văzută aici.

”Echipa, care va crește constant în viitorul apropiat și care a început deja să primească noi colegi, face parte din hub-ul românesc IT din HELLA. Angajații din Craiova lucrează împreună cu cei din Timișoara, dar și din alte locații. Una dintre cele mai importante caracteristici ale noastre este dimensiunea globală. Activăm în echipe virtuale internaționale, la proiecte ce deservesc compania în toate locațiile sale de pe șase continente. O caracteristică ce demonstrează gradul de responsabilitate globală și importanța proiectelor noastre”, a spus Cristian Fuia, Regional Information Officer pentru Europa Centrală și de Est și director IT HELLA România.

Format din 150 de specialiști, o cifră care va crește în perioada următoare, departamentul IT al HELLA România este unul dintre cele patru mari centre globale ale companiei, care deservesc clienți din întreaga rețea HELLA. Angajații hub-urilor internaționale din România, Germania, Mexic și India oferă sprijin și o bună funcționare a proceselor și sistemelor din companie, prin servicii și consultanță IT. Activitatea acestora reprezintă un portofoliu complex de servicii, de la operațiuni de bază sau funcțiuni centrale, până la aplicații de business și arhitectură de sistem.

”Departamentul IT sau Information Management este deja de ceva timp un partener global de business de importanță majoră în rețeaua internațională a HELLA. Locațiile noastre IT din România și-au dezvoltat de asemenea considerabil competențele și și-au asumat noi responsablități în ultimii ani. Este ceea ce face ca locațiile de aici să fie cu atât mai atrăgătoare pentru tineri profesioniști, specialiști și entuziaști cu idei inovative”, a explicat dr. Felix Willing, Chief Information Officer (CIO) HELLA. ”Cu extinderea echipei, în IT ne concentrăm pe creșterea influenței în România, cu calități profesionale consolidate în domeniul nostru. Timișoara rămâne un centru IT principal și important care se va dezvolta și în Craiova. Invităm să ni se alăture noi talente în echipa de IT, care ne vor ajuta să concepem soluții inovative și de dezvoltare software, în pregătirea viitorului mobilității în HELLA. Aș adăuga și că noul sediu, cu design-ul său plin de inspirație, va deveni un mediu potrivit unde vor lua naștere multe idei bune”.

În România, grupul HELLA este prezent cu trei centre de proiectare și dezvoltare, un centru administrativ și trei unități de producție, situate în Timișoara, Arad, Lugoj, Craiova, având peste 4200 de angajați. Departamentul IT este unul dintre pilonii HELLA Corporate Center, centrul administrativ din România al companiei, care are sediul la Timișoara. În această perioadă, acesta se afirmă drept cel mai mare centru administrativ internațional al companiei, cu responsabilități globale. ”Ne dorim să realizăm creșterea de care ne bucurăm în această perioadă cu oameni creativi, deschiși la nou, cu abordare neconvențională. La rândul nostru, le oferim un mediu în care se pot dezvolta și în care își pot reconfirma abilitățile, cu perspective profesionale vaste”, a afirmat Mirabela Chera, director al HELLA Corporate Center.

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt. HELLA este o companie de familie cu expansiune globală, listată la bursă, cu peste 125 de locații în 35 de țări. Cu vânzări în valoare de 5,8 miliarde de euro în anul fiscal 2019/2020 și 39.000 de angajați, grupul german este unul dintre cei mai importanți furnizori din industria automotive. HELLA dezvoltă și produce componente și sisteme de iluminat și electronice fiind un partener pentru producătorii din industria automotive de mai bine de un secol. De asemenea, HELLA dispune în Europa de unul dintre cele mai mari centre de servicii pentru piese de schimb și accesorii destinate autovehiculelor, servicii de diagnoză și servicii de asistență. Mai mult, HELLA produce și module complete pentru vehicule, sisteme de climatizare și rețele de bord.