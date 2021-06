Gheorghe Cioboată, primarul care poate transforma Ostroveniul într-o comună europeană

Gheorghe Cioboată, de profesie inginer horticultor, cu experienţă în administraţie, candidează la funcţia de primar al comunei Ostroveni, din partea Partidului Naţional Liberal, la alegerile locale din 27 iunie. Gheorghe Cioboată doreşte să lupte pentru dezvoltarea comunei Ostroveni, una din comunele importante ale Doljului, care de ani buni este lăsată în paragină, având tot mai mult alura unei localităţi neadministrate.



“Comuna Ostroveni şi oamenii de aici au nevoie de proiecte concrete, de implicare din partea primarului şi a primăriei pentru un trai mai bun, pentru dezvoltare economică, pentru oprirea depopulării şi pentru prosperitate. Astăzi se vorbeşte în România de şcoli smart, la Ostroveni, sub actuala administraţie PSD Ostroveni, Şcoala nr.1 din satul Ostroveni are un acoperiş care stă să cadă şi reprezintă un mare risc de accidente grave pentru copii! Comuna Ostroveni a ajuns azi aproape o ruină, sub conducerea PSD! Şi asta se vede la tot pasul: un teren din centrul localităţii, care a fost împrejmuit cu un gard și care e plin de buruieni, este loc de joacă pentru copii sau părculeţ marca PSD Ostroveni. De fapt este un ţarc neîntreţinut şi arată cât de «implicaţi» sunt cei din conducerea primăriei în gospodărirea comunei. Aceasta este o imagine reprezentativă pentru întreaga comună Ostroveni condusă de PSD în acest moment, indiferent că este vorba de periferie sau de centrul localităţii.”



Comuna Ostroveni a fost, din păcate, vitregită de prosperitate, de programe pentru creşterea bunăstării oamenilor, de proiecte pentru tineri, de programe pentru persoanele vârstnice. Prosperitatea, schimbarea în bine a vieţii oamenilor reprezintă principalul obiectiv al mandatului de primar al domnului Gheorghe Cioboată. Atragerea fondurilor europene şi guvernamentale, cu sprijinul echipei PNL Dolj, a Guvernului României, vor fi piloni de bază pentru dezvoltarea comunei Ostroveni. Guvernul PNL implementează din toamna anului 2021 proiectul antigrindină, finanţat de Ministerul Agriculturii, iar un punct de lansare va fi în comuna Ostroveni.



Comunele din România care au realizat proiecte cu fonduri europene se află la un nivel ridicat de dezvoltare, cu drumuri moderne, reţele gaze, reţele de apă şi canalizare, dispensare, şcoli moderne, proiecte pentru sprijinirea persoanelor vârstnice şi singure şi a altor persoane defavorizate, proiecte pentru copiii fără posibilităţi.



Proiectele propuse de candidatul liberal pentru Ostroveni au susţinere guvernamentală! Premierul României, Florin Cîțu, aflat vineri în județul Dolj cu ocazia derulării campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie a garantat sprijinul Guvernului pentru proiectele candidaţilor liberali. „Domnul Gheorghe Cioboată va avea susţinerea mea atâta timp cât va face totul pentru a ajuta oamenii. Mergem la vot şi câştigăm alegerile duminică, 27 iunie 2021, şi ne apucăm de treabă!” – a declarat premierul Florin Cîţu.



“Sunt sigur că orice proiect pentru creşterea bunăstării oamenilor din Ostroveni îl putem face şi noi dacă ne implicăm cu seriozitate şi suntem 100% dedicaţi oamenilor”, este crezul candidatului PNL la primăria Ostroveni, Gheorghe Cioboată.