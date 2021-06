Libertatea se simte altfel la Brezoi. Baricada Folk din acest weekend deschide sezonul concertelor în aer liber

În acest weekend, regalul muzical de la Brezoi debutează cu Baricada Folk, care aduce laolaltă nume mari ale genului pentru trei zile memorabile (detalii aici). De săptămâna viitoare, continuă Summer Camp Brezoi , cu concerte de calitate pe tot timpul sezonului estival.

Din 2017, Brezoi a devenit, pas cu pas, un nume pentru iubitorii muzicii adevărate. Totul a început timid, cu gânduri nutrite timp de câțiva ani de Mihai Răzvan Mugescu. Pasiunea sa pentru muzică i-a croit drumul în viață, Mihai fiind managerului Aby Stage Bar din Râmnicu Vâlcea. Iar ideea unui festival în aer liber la Brezoi a luat, în cele din urmă, formă, în urma unei discuții întâmplătoare cu primarul localității Brezoi și găsirea locului perfect pentru un festival de blues.

Reporter: Cum a început povestea evenimentelor muzicale de la Brezoi?

Mihai Mugescu: Concret? În 2016, în biroul domnului primar. Am ajuns întâmplător acolo. Și, cum cochetam cu ideea aceasta de a organiza un festival outdoor de multă vreme, am discutat cu acesta și am realizat că suntem pe aceeași lungime de undă. Am văzut locația și am fost impresionat, un loc mai potrivit pentru ce aveam în minte nici că aș fi găsit altundeva. Se potrivea perfect cu ce visam.

Reporter: Cum ați reușit să aduceți oamenii la Brezoi, la un festival cu totul nou?

M. M.: Ca orice început, a fost foarte greu, pentru că am pornit de la zero, cu un gen de muzică nu tocmai mainstream, într-un loc care nu avea nicio tradiție în acest domeniu. Și nu e deloc ușor să îi convingi pe oameni să vină din toate colțurile țării pentru un eveniment care nu are istoric în spate.

Pe partea scenotehnică și artistică a fost mai ușor, pentru că experiența ca manager al unui club unde se organizează de câțiva ani concerte live mi-a venit în ajutor. Ba chiar a fost motorul care a declanșat această dorință de a concretiza un festival în aer liber. Dar a fost dificil să găsim sponsorizări și să aducem oamenii la Brezoi. Primele două ediții au fost evenimente cu acces liber, pentru că ne-am dat seama că era cea mai bună cale de a porni un astfel de eveniment.

Reporter: Cum au fost primele ediții?

M. M.: Oamenii au venit fără mari așteptări și am reușit să îi impresionăm. Ne-am asigurat că toți cei care vin la festival vor avea parte de o experiență de neuitat, iar feedback-ul a fost extraordinar din partea tuturor celor implicați, atât din partea publicului, cât și din partea artiștilor și colaboratorilor.

Am avut o primă ediție de festival de blues cu 1000 de participanți pe seară. Nu ne-am bazat pe headlineri, popularitate nu exista, căci era un proiect început de la zero… Însă evenimentul a fost o reușită care ne-a încurajat să ridicăm ștacheta și să organizăm o viitoare ediție și mai mare și mai complexă.

Am alergat mai mult după sponsori și parteneri, dar am reușit să punem totul cap la cap și așteptările au fost mult depășite. Am avut un public de trei ori mai numeros în 2018, patru zile de festival în loc de trei, invitați din SUA și Canada. Eforturile au fost imense, dar au meritat. De atunci, Brezoi a început să însemne ceva pentru iubitorii de muzică.

Reporter: În 2019 ați ridicat totul la un nou nivel și ați câștigat foarte multă popularitate.

M. M: În 2019 a fost cea mai mare surpriză. Am gândit un line-up impresionat și bomboana de pe tort a fost prezența lui Beth Hart, un nume care le spune multe iubitorilor de muzică. L-am avut și pe Oscar Benton, care între timp a plecat, din păcate, dintre noi. Am avut în seara cu Beth Hart circa 10.000 de participanți, iar în celelalte seri am rămas cu o medie solidă de 5000 de participanți. Sunt niște cifre notabile pentru un festival de blues – nu doar pentru România, ci chiar pentru Europa.

A fost un regal muzical pentru iubitorii genului, spectaculos și pentru neinițiați.

E ceva aparte în acest festival. Să asculți muzica asta fenomenală între munți, alături de oameni care simt la fel ca tine, să simți cum rezonează atâția oameni e ceva ce nu poate fi descris, trebuie să o simți pe pielea ta. Și nu orice oameni, ci oameni de calitate, oameni care au impresionat prin atitudinea lor, care au făcut să se scrie în presă despre comportamentul exemplar pe care l-au avut, care au plecat după patru zile fără să lase mizerie în urma lor. Ne mândrim foarte mult că am adus laolaltă oamenii aceia frumoși ai României, cei din care am vrea să fie compusă în totalitate țara asta.

Reporter: Iar în 2020 a venit pandemia…

M. M: După succesul din 2019, gândisem pentru 2020 o ediție mai mult decât senzațională, dar pandemia a râs de planurile noastre. Am fost nevoiți să amânăm festivalul, dar nu puteam să nu facem nimic, am respins din start perspectiva unei veri fără muzică în Brezoi și am gândit o serie de festivaluri cu numărul limitat de spectatori, cum prevedeau normele în vigoare. A fost o perioadă specială, cu o încărcătură aparte, având în vedere perioada stranie – cumva ne-a legat și mai mult și a adăugat mai multă semnificație acestei conexiuni între oameni, natură și muzică. În fiecare weekend, dacă voiai să evadezi din oraș, puteai să îți găsești refugiul la Brezoi.

Reporter: Cum arată 2021 la Brezoi?

M. M: Planul pentru 2021 a fost să organizăm Festivalul Internațional de Blues în formula fabuloasă pe care o gândisem pentru 2020, ba chiar la un nivel mai mare, adăugând două zile extra, dar evoluția pandemiei nu ne-a permis să facem acest lucru nici de această dată.

Un festival de acest gen nu se poate face peste noapte, așa că planuri ne-am făcut, dar în primăvară am ajuns la concluzia că nu vom putea organiza festivalul la nivelul pe care îl proiectasem, din cauza restricțiilor, condițiilor impuse participanților, dar și dificultăților întâmpinate de artiști în planificarea de turnee. Aveam 30 de formații care veneau din State, din Australia, din Anglia, iar planurile lor au fost compromise. Dar privim cu optimism spre 2022 când ne dorim o ediție cu adevărat colosală.

Însă nu ne lăsăm nici în acest an, vom avea tot o vară plină. Începem în forță cu Baricada Folk, primul concert având loc în acest weekend (detalii aici). Vom avea în 50 de artiști, 26 de recitaluri, un maraton folk de neratat cu artiști tineri, dar și veterani ai genului. Suntem pregătiți, așteptăm oamenii să vină la Brezoi, pentru o doză de libertate pe un fundal muzical cu adevărat extraordinar.